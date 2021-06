Étape 2 du Tour de France 2021 aujourd’hui, en direct

Les Néerlandais ont terminé en tête du groupe C, remportant leurs trois matchs, et avec un tirage relativement favorable, semblent avoir de fortes chances d’aller en profondeur lors de leur premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014. Les Tchèques, quant à eux, ont pris un bon départ dans leur tournoi en battant l’Écosse […] More