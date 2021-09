Étape 21 et dernière de La Vuelta Padrón

in

09/05/2021 à 06:00 CEST

Aujourd’hui, dimanche 5 septembre, la vingt et unième et dernière étape de La Tour d’Espagne 2021 entre Padrón et Saint-Jacques-de-Compostelle (33,8 kilomètres). Contre-la-montre individuel le dernier jour où les coureurs qui ont quelque chose à décider dans leur classement peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.

Heure de départ (approximative): 15:30 heures, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 20h00, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 15h30 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 21 de La Vuelta a España

| SPORT