Étape 9 de La Vuelta Puerto Lumbreras

20/08/2021 à 11h47 CEST

Le 22 août, la septième étape de La Tour d’Espagne 2021 Entrez Puerto Lumbreras et Alto de Velefique (174 kilomètres). Une scène de taille moyenne et très dure ; C’est ainsi que cette neuvième étape pourrait être définie par les montagnes murciennes. La fin est marquée par une montée de plus de mille mètres qui décidera qui il prendra cette étape et se battra pour le maillot rouge.

Heure de sortie: 10h20, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 16:25 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 13h15 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Profil et parcours de l’étape 9 de la Vuelta Ciclista

| Google