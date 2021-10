Étape de la vaccination contre le Covid-19 : le monde entier regarde vers l’Inde après notre succès, déclare le Premier ministre Modi

Le Premier ministre a exhorté le pays à institutionnaliser les meilleures pratiques apprises au cours des derniers un an et demi. PM Modi a interagi avec les fabricants nationaux de vaccins à Lok Kalyan Marg.

Le Premier ministre Narendra Modi a salué samedi les efforts des fabricants indiens de vaccins, qui, a-t-il déclaré, ont permis au pays de franchir le cap des 100 crores de vaccination. Il a reconnu le grand rôle joué par les fabricants de vaccins dans la réussite de l’Inde.

Il a déclaré que le monde entier admire l’Inde dans le contexte du succès de la campagne de vaccination, ajoutant que les fabricants de vaccins devraient continuellement travailler ensemble pour être prêts à relever les défis futurs.

Le Premier ministre a exhorté le pays à institutionnaliser les meilleures pratiques apprises au cours des derniers un an et demi. PM Modi a interagi avec les fabricants nationaux de vaccins à Lok Kalyan Marg.

Modi a rencontré des représentants de Serum Institute of India (SII), Bharat Biotech, Dr Reddy’s Laboratories, ZydusCadila, Biological E, Gennova Biopharma et Panacea Biotech et a discuté de la future ligne de conduite avec les fabricants de vaccins pour faire de l’Inde une superpuissance dans les vaccins. Le pays a administré 102,08 crores de vaccins comme samedi et avait franchi le cap des 100 crores jeudi avec 71% de la population adulte ayant reçu ses premiers vaccins et 31% complètement vaccinés avec deux injections.

L’industrie et le gouvernement ont travaillé ensemble pour atteindre cette étape, ont déclaré les fabricants de vaccins après avoir rencontré le Premier ministre.

Adar Poonawalla, PDG de SII, a déclaré qu’ils avaient eu d’excellentes interactions avec le Premier ministre et qu’ils avaient discuté avec lui de la manière de faire avancer l’industrie pour se préparer aux futures pandémies, de continuer à renforcer les capacités et de faire de l’Inde une superpuissance vaccinale. « Partout dans le monde, les pays vont désormais investir dans la production de vaccins et l’Inde doit rester en tête et nous avons discuté de la façon de le faire avec l’industrie et le gouvernement », a déclaré Poonawalla.

Cyrus Poonawalla, président de SII, a déclaré que le Premier ministre était heureux que nous ayons pu livrer les vaccins Covid-19 comme promis. Poonawalla avait assuré le Premier ministre lors de sa visite à l’usine SII de Pune en novembre de l’année dernière de fournir suffisamment de vaccins pour rendre l’Inde autosuffisante en vaccin Covid-19 et de le faire également au prix le plus bas possible au monde. Il a remercié le Premier ministre d’avoir conduit le ministère de la Santé et d’avoir fait tout son possible pour amener les autorités de réglementation à agir rapidement, affirmant que c’était à cause de cela que l’Inde pouvait produire un milliard de doses. Poonawalla a fourni près de 89,93 crores de doses et représente près de 90 % des vaccins administrés dans le pays.

Pankaj Patel, président de Cadila Healthcare, qui a été le pionnier du premier vaccin ADN Covid-19 au monde, ZyCov-D, a déclaré que le PM était un facteur important dans le développement du vaccin. « Dès le début, il a encouragé notre équipe et nos scientifiques à développer le vaccin à ADN et a offert toute sorte de soutien du gouvernement indien lors du développement du vaccin », a déclaré Patel. Le Premier ministre a même mis en évidence ce vaccin à ADN lors de son discours à l’ONU, a-t-il souligné. « Cela ouvrira un nouveau chapitre d’innovation dans le pays et l’Inde émergera parmi les nations innovantes en matière de vaccins », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya, le ministre d’État à la Santé de l’Union Bharati Pawar et le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan ont également assisté à la réunion qui s’est tenue au PMO.

Le Covishield de SII, le Covaxin de Bharat Biotech et le vaccin russe Spoutnik font partie du programme national de vaccination contre le Covid-19. ZyCov-D a reçu l’approbation des autorités réglementaires et est en passe de rejoindre le programme national de vaccination.

Le président et directeur général de Bharat Biotech, Krishna Ella, a déclaré qu’atteindre 100 crores de doses de vaccin n’était pas facile, mais le Premier ministre était déterminé à y parvenir. Toute la négativité au début, le PM s’est converti en une opportunité, a déclaré Ella. « C’est un succès pour aatmanirbhar Bharat et un modèle pour les startups du pays », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.