Étape intempestive: une pénalité de 3 050 crores de Rs sur Bharti Airtel et Vodafone Idea ravive le différend juridique

in

Des affaires relatives à l’itinérance intra-cercle, aux frais de spectre uniques, etc. entre les opérateurs et le DoT sont pendantes devant plusieurs tribunaux.

Le secteur des télécoms va connaître une nouvelle vague de contentieux entre les opérateurs et le département des télécommunications, bouleversant ainsi l’intention du gouvernement de mettre en place une deuxième série de réformes visant à mettre fin aux batailles judiciaires.

L’industrie – des opérateurs comme Bharti Airtel et Vodafone Idea – a reçu une secousse lorsque tard dans la soirée du 30 septembre, le DoT leur a envoyé des avis leur demandant de payer une pénalité cumulative de 3 050 crores de Rs dans les trois semaines. Cette sanction a été recommandée par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) en 2016, ratifiée par la Digital Communications Commission, l’organe décisionnel interministériel le plus élevé du DoT en juillet 2019, mais retenue par le ministre des télécommunications. depuis.

« La sanction a été recommandée par le Trai lorsque l’industrie était turbulente. Maintenant, le relancer à un moment où l’industrie a exhorté le gouvernement à un montage financier, a fait reculer l’horloge. Il est vraiment surprenant que d’une part un plan de relance ait été donné par le gouvernement et d’autre part, d’anciens prélèvements fractionnés soient poursuivis », a déclaré un observateur de l’industrie.

Exprimant sa déception face à la décision du DoT et déplaçant le forum juridique de réparation comme prochaine étape, un porte-parole de Bharti Airtel a déclaré : un nouvel opérateur.

« Ces allégations étaient frivoles et motivées. Bharti Airtel est fier de maintenir des normes élevées de conformité et a toujours suivi la loi du pays. Nous contesterons la demande et poursuivrons les options juridiques qui s’offrent à nous ».

Des affaires relatives à l’itinérance intra-cercle, aux frais de spectre uniques, etc. entre les opérateurs et le DoT sont pendantes devant plusieurs tribunaux.

Des dirigeants de l’industrie et des analystes du secteur des télécommunications ont déclaré à FE que le moment de l’imposition de cette pénalité n’est pas propice car il pèse sur les opérateurs à un moment où le gouvernement leur a accordé un allégement financier en reportant leurs revenus bruts ajustés et leurs redevances de spectre.

Comme il y a un nouveau président à Trai, certains ont déclaré que le DoT aurait pu à nouveau renvoyer l’affaire au régulateur.

Dans le passé, le DCC avait fait de son mieux pour régler le problème en demandant à Trai de revoir le montant car le secteur était soumis à des tensions financières, mais, malheureusement, le régulateur a tenu bon.

En fait, avant que l’affaire ne soit envoyée à Trai pour examen, un comité interne de sept membres du DoT avait rejeté à 4:3 la recommandation du régulateur d’imposer la pénalité et avait laissé la décision finale au DCC.

Certes, en 2019, le DCC aurait pu ignorer la recommandation du Trai et aller de l’avant en supprimant la pénalité ou en abaissant le montant. C’est parce que le Trai n’a pas le pouvoir d’imposer des amendes. Il avait suo motu émis la recommandation au DoT sur la base d’une plainte de Reliance Jio. En tant que donneur de licence, le pouvoir d’imposer des amendes et/ou d’annuler des licences appartient au DCC qui peut demander des recommandations au Trai, mais dans ce cas, il n’en a pas été ainsi.

En octobre 2016, Trai avait recommandé qu’une amende de Rs 50 crore soit imposée à Bharti Airtel et Vodafone chacun dans 21 cercles, tandis qu’un montant similaire soit imposé à Idea Cellular dans 19 cercles. Ainsi, la pénalité pour Bharti et Vodafone était de Rs 1 050 chacun, tandis que pour Idea, elle était de Rs 950 crore. En août 2018, Vodafone et Idea ont fusionné et ont été baptisés Vodafone Idea.

Le Trai avait recommandé des amendes après avoir émis des avis de justification aux trois opérateurs vers fin septembre 2016 après avoir constaté des niveaux élevés de congestion dans leurs réseaux, entraînant des échecs d’appels vers et depuis le réseau Jio au-delà des limites autorisées.

Les trois entreprises historiques dans leur défense avaient indiqué qu’il y avait un délai de 90 jours depuis le lancement commercial des services par un opérateur pour fournir les points d’interconnexion demandés et elles ont respecté ce délai. Ils ont déclaré qu’il était injuste de la part de Trai de surveiller quotidiennement les niveaux de congestion et de recommander une amende. Idéalement, il aurait dû mesurer la congestion sur une base mensuelle, où les résultats auraient été différents.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.