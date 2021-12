Étapes à regarder et vos chansons les plus écoutées

Spotify Wrapped : étapes à suivre et vos chansons les plus écoutées

L’année 2021 n’est pas près de sa fin et c’est pourquoi le célèbre Plate-forme Spotify a créé quelque chose pour savoir quelles ont été vos chansons les plus écoutées, et vous pouvez les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi que si vous voulez savoir quels sont vos morceaux et artistes les plus écoutés cette année, vous pourrez le découvrir avec le nouveau Spotify enveloppé 2021.

La vérité est que Spotify est l’application la plus téléchargée dans la catégorie de la musique en streaming, au-dessus des applications telles que Tidal, Apple Music et même YouTube Music lui-même.

Bien que les gens l’utilisent librement, la plateforme a lancé sa liste annuelle des chansons et des artistes que vous avez le plus écoutés en 2021.

A noter que Spotify Wrapped est le classement dans lequel vous pouvez non seulement voir quelles chansons vous avez le plus écouté au cours des douze derniers mois, mais aussi le nombre d’artistes que vous avez découverts, les podcasts que vous avez écoutés, les rythmes que vous avez aimés. la plupart et même l’album que vous avez le plus joué.

Très probablement, dès que vous ouvrez l’application Spotify sur votre appareil mobile, un avis apparaîtra qui vous donnera la possibilité de voir la liste de Spotify Wrapped 2021 générée exclusivement pour vous.

Cependant, si ce n’est pas le cas, il est accessible via le lien direct vers l’expérience Wrapped 2021.

Entrez ce lien depuis votre mobile. L’application Spotify s’ouvrira avec Wrapped 2021. Jouez l’histoire avec vos meilleurs moments en cliquant sur l’image marquée avec « Qu’avez-vous écouté en 2021 ?

C’est ainsi que vous pourrez admirer les statistiques d’utilisation de votre compte Spotify au cours des douze derniers mois sous forme de Stories dans le même style qu’Instagram, et sur chaque diapositive, vous verrez la possibilité de partager vos statistiques avec d’autres personnes via à partir d’applications telles que WhatsApp ou Instagram.

A noter que le Spotify Wrapped 2021 sera accessible tout au long de l’année prochaine 2022, et qu’il sera disponible aussi bien pour les utilisateurs premium que pour ceux qui utilisent l’application sans payer.

Alors si vous souhaitez rejoindre cette nouvelle tendance du partage de vos chansons préférées sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à faire ces étapes, car pour être vrai c’est extrêmement simple à faire.