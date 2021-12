Étapes à suivre si votre compte WhatsApp a été piraté

WhatsApp et ce que vous devez faire pour récupérer votre compte | Pixabay

Si votre compte a été piraté dans le application de WhatsApp, nous vous indiquerons les étapes à suivre pour récupérer votre compte le plus rapidement possible et de manière extrêmement simple.

La vérité est qu’aujourd’hui, les utilisateurs d’applications de messagerie n’ont d’autre choix que de protéger leurs comptes.

Et est-ce que le informations que nous partageons tous les jours via WhatsApp, si cela atteint les mauvaises personnes, cela peut devenir un problème sensible.

Les cybercriminels avec le A volé et pirater des comptes ont trouvé un moyen de créer de grosses escroqueries.

Malgré le fait que la plateforme Meta ait prévu diverses stratégies pour enrayer ce phénomène, les pratiques malveillantes sont très fréquentes.

Les utilisateurs n’ont d’autre choix que de protéger leurs comptes et de savoir comment réagir en cas de vol, alors nous vous présentons ces informations.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est malheureusement et malheureusement possible de pirater WhatsApp.

Une autre façon de vérifier vos messages est via WhatsApp Web, si vous avez ouvert votre session sur d’autres appareils et avez oublié de la fermer, ils peuvent continuer à vérifier vos messages.

Dans ce cas, dans votre application dans Appareils liés, vous pouvez fermer la session de ceux que vous ne connaissez pas.

Si votre compte WhatsApp est piraté, il est recommandé de suivre le processus suivant :

Envoyez un email à support@whatsapp.com, indiquez le numéro de téléphone et expliquez ce qui s’est passé, une réponse sera donnée en moins de 48 heures. Vous devez également contacter l’Unité Cyber ​​​​Police au courrier policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx ou par téléphone 5242 5100 ext. 5086 pour que l’affaire fasse l’objet d’un suivi.

D’autre part, l’Unité de cyber-police du Secrétariat de la sécurité citoyenne de Mexico, en collaboration avec WhatsApp, recommande ce qui suit pour protéger votre compte :

Ne partagez pas le code d’activation reçu lors de la création du compte Établissez un Pin personnel de cette manière : Dans l’application WhatsApp, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur gauche ; Allez dans Paramètres ou Configuration ; Connectez-vous au compte ; Entrez la vérification en deux étapes ; Et sélectionnez Activer. Configurez votre photo de profil pour qu’elle ne soit visible que par vos contacts : Dans l’application WhatsApp, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur gauche ; Allez dans Paramètres ou Configuration ; Connectez-vous au compte ; Entrez dans la confidentialité ; Sélectionnez la photo de profil ; Et appuyez sur Mes contacts. Si une personne que vous ne connaissez pas vous contacte, confirmez son identité.