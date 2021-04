Étapes, équipes et favoris du Tour du Pays Basque 2021

05/04/2021 à 11:20 CEST

La Tour du Pays Basque Il commence aujourd’hui le 5 avril et se poursuivra jusqu’au 10 avril et durera environ 800 kilomètres avec un total de 22 sommets, 5 du premier, 4 du deuxième et 13 du troisième.

Les cinq ports de Primera sont le mur d’Ermualde, la fin de la troisième étape (3,1 km à 11,1% de pente et sections jusqu’à 20); Erlaitz, point clé du quatrième, 22 km. ligne d’arrivée (3,8 à 10,6 et sections jusqu’à 13); et, déjà dans la sixième et dernière journée, Azurki (5,4 à 7 et rampes à 16) et deux montées à Arrate par Krabelin (5 à 9,6 et culmine à 17) et Usartza (4,5 à 8,8 avec des sections à 13).

Cependant, La Asturiana (3,5 à 9 et rampe à 14) dans la deuxième étape 14 kms. avant la piste Galindo qui commence à 13 vers le but de Sestao à côté du terrain de Las Llanas; et Jaizkibel (7,9 à 5,5 et culmine à 12) dans la quatrième enchaînée avec Erlaitz, peuvent aussi avoir leur influence sur le classement.

🚨L’ITZULIE DE MAISON 😔 Chers fans, le message le plus important de tous vous est adressé. «Cette année, nous devons montrer l’exemple et rester à la maison pour regarder la course. 😓Les cyclistes et les autres personnes vous remercieront. Vous reviendrez. Nous serons de retour. pic.twitter.com/hf649ZHnNT – Itzulia Pays Basque (@ehitzulia) 25 mars 2021

La course démarre ce lundi avec un CRI exigeant de 13,9 km à Bilbao, des rampes dures jusqu’à 11% partant déjà du sommet de Saint-Domingue et un mur à 19 à l’arrivée à Etxebarria Park.

ÉQUIPES ITZULIA 2021

Au départ, il y aura les 19 équipes UCI WorldTour, dont Movistar, qui arriveront ce samedi avec les sentiments opposés du GP Miguel Indurain. D’une part, la joie de la splendide victoire d’un Alejandro Valverde qui semble éternelle et, d’autre part, la chute d’Enric Mas, qui ne semble pourtant pas l’empêcher de faire partie du jeu.

L’ensemble de l’équipe nationale ProTeam commencera également: Boîte rurale (Aberasturi, Lastra), Burgos BH (Madrazo, Bol), Ken Pharma (Adriá, Galván) et Euskaltel-Euskadi (Bizkarra, Maté). Ces quatre équipes, ainsi que le Énergie directe (De la Parte, Cristian Rodríguez), tentera d’animer une course dont le rôle principal est appelé par les plus grands de l’équipe mondiale.

FAVORIS

Les cyclistes d’équipes puissantes telles que les Émirats arabes unis Pogacar (McNulty, Hirschi, Majka, Ulissi), le Jumbo Visma de Roglic (Oomen, Tolhoek), l’Astana qui dirige le plus jeune des frères Izagirre (Fuglsang, Luisle, Fraile, Aranburu, Lutsenko et Oscar Rodríguez) ou le Bahreïn de Landa (Pello Bilbao).

Aussi les puissants vainqueurs des Ineos du Giro Carapaz et Geoghegan Hart (Adam Yates, Amador), la Bora de Schachmann (Buchmann, Kelderman), le Bikeexchange de Chaves (Snow), l’Education de Uran et Carthy (Higuita, Caicedo, Camargo), le Trek-Segafredo de Mollema (Juanpe López), le Deceuninck (Cattaneo, Knox, Garrison, Honoré), le Groupama de Gaudu, le Cofidis de Guillaume Martin (Jesús Herrada, Barceló), le Lotto Soudal de Chez Gendt ou l’Israël de les bois.

ÉTAPES ET PROFILS

Première étape: Bilbao-Bilbao 13,9 (CRI)

Deuxième étape: Zalla-Sestao 154,8

Troisième étape: Amurrio-Ermualde / Laudio (Alto) 167,7

Quatrième étape: Vitoria-Hondarribia 189,2

Cinquième étape: Hondarribia-Ondarroa 160

Sixième étape: Ondarroa-Arrate (Alto) 111,9

HONNEUR DE RETOUR AU PAYS BASQUE

2020. Il n’a pas été contesté en raison de la pandémie.

2019. Ion Izagirre (ESP)

2018. Primoz Roglic (ESL)

2017. Alejandro Valverde (ESP)

2016. Comptoir Alberto (ESP)

2015. Joaquim ‘Purito’ Rodríguez (ESP)

2014. Comptoir Alberto (ESP)

2013. Nairo Quintana (COL)

2012. Samuel Sanchez (ESP)

2011. Andreas Kloden (ALE).