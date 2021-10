WhatsApp : étapes pour activer le mode Halloween dans l’application | Instagram

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre un simple tour WhatsApp pour activer le « Mode Halloween« Au sein de l’application, car ces vacances approchent pratiquement et nous devons être plus acclimatés.

Au cours de cette semaine, vous pouvez surprendre tous vos amis à Halloween avec cette astuce sensationnelle que nous sommes sur le point de vous montrer.

La vérité est que le 31 octobre approche à grands pas et que des milliers de personnes veulent changer le visage de leurs conversations.

Sans aucun doute, pendant cette date WhatsApp sera le plus utilisé pour partager des photos des costumes que ses utilisateurs utiliseront.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp Web : Comment éviter d’apparaître en ligne dans l’application

Tandis que le Plate-forme a augmenté après une série d’événements sur les produits Facebook, vous pouvez maintenant activer le fantastique « mode Halloween » dans vos conversations.

Il y a un certain nombre de détails que vous devez connaître et appliquer le 31 octobre, la plupart d’entre eux sont cachés et vous devez les activer.

Au cas où vous ne les connaissiez pas encore, l’application WhatsApp vous permet de personnaliser sa plateforme avec certaines limitations.

Cela ne vous amènera pas à télécharger un programme tiers, au contraire, tout se fait depuis la même application pour Android et iPhone, ou le matériel dont vous disposez.

Vous pouvez même réorganiser vos paramètres sur le Web, ce que l’application n’avait pas il y a quelques années.

ÉTAPES POUR ACTIVER LE « MODE HALLOWEEN » DANS WHATSAPP

Étant donné que WhatsApp permet à ses utilisateurs d’ajouter des autocollants pour interagir dans les conversations, il a également mis les autocollants à la disposition de beaucoup d’ici le 31 octobre.

Pour pouvoir le faire sur le logo des autocollants puis rendez-vous sur le symbole « + ». Vous pouvez télécharger celui que vous voulez.

Devenez invisible dans vos états :

Une autre astuce incroyable pour y arriver à Halloween est de faire disparaître complètement vos états écrits dans l’application.

Bien que « Disponible » soit affiché par défaut sur tous les téléphones portables, il vous suffit d’entrer dans Paramètres, Profil et d’y modifier le nom. Pour ce faire, vous devez le supprimer et coller cet emoji Unicode transparent.

Changez le fond d’écran en orange :

Lorsque vous entrez dans une conversation WhatsApp, vous pouvez modifier l’arrière-plan en cliquant simplement sur les trois points en haut de votre discussion et y sélectionner le mot « Fond d’écran ».

Choisissez la couleur orange ou une couleur personnalisée que vous avez sur votre téléphone portable et c’est tout. Vous pouvez également utiliser une image de votre choix.

Modifiez l’icône de l’application :

Afin de modifier l’icône ou le logo WhatsApp, il est nécessaire de télécharger l’application Nova Launcher sur votre Android, qui vous permet non seulement de modifier l’écran de votre téléphone portable, mais aussi les symboles.

N’oubliez pas d’avoir une image PNG pour que le processus soit beaucoup plus rapide. Vous pouvez également choisir le logo que vous souhaitez.