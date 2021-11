WhatsAp : Étapes pour activer l’éditeur de photos pour la version Web | Pixabay

Cette fois, nous allons vous montrer étape par étape comment vous pouvez activer le éditeur de photos qui a lancé WhatsApp pour la version la toile et Desktop, alors continuez à lire pour savoir comment vous pouvez le faire.

Enfin les outils d’édition de base pour WhatsApp Web et Bureau qui n’étaient auparavant disponibles que sur les appareils mobiles.

Et pour être vrai, c’est une fonction que des millions d’utilisateurs attendaient il y a plusieurs années et maintenant elle a enfin atteint la plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp pour sa version de bureau, puisqu’il s’agit de l’outil de retouche photo, le Which, comme nous l’avons mentionné plus tôt , était déjà disponible pour tous les appareils mobiles.

Via son compte Twitter, WhatsApp a officiellement annoncé l’arrivée d’outils d’édition de base pour sa version de bureau, ce qui signifie que désormais, à partir d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable, vous pouvez couper des images, les faire pivoter, ajouter du texte, des autocollants et des émoticônes.

Il convient de mentionner que c’est quelque chose que si vous deviez auparavant faire tout en discutant sur un ordinateur, vous deviez recourir à votre appareil mobile Android ou iOS d’Apple.

ÉTAPES POUR OBTENIR ET UTILISER L’ÉDITEUR DE PHOTOS DANS WHATSAPP WEB Tout d’abord, vous devez mettre à jour WhatsApp à partir du Google Play Store ou de l’App Store. Déconnectez-vous ensuite de WhatsApp Desktop ou Web. Entrez à nouveau pour scanner le code QR et ainsi mettre à jour les fonctions. Maintenant, dirigez-vous vers une conversation et cliquez sur l’icône du clip en bas à gauche. Plusieurs options s’afficheront, mais vous devez choisir celle qui dit photos et vidéos. Ensuite, recherchez une image, les outils d’édition apparaîtront automatiquement tels que : ajouter des emoji, un autocollant, du texte, peindre avec le pinceau (palette de couleurs), couper et revenir en arrière ou faire un pas en avant. Et pour finir, vous devez cliquer sur envoyer.

Il convient de noter que cette mise à jour WhatsApp apporte non seulement les outils d’édition de base, mais également l’aperçu du lien.

Y es que al momento de mandar un enlace o link, el usuario que lo recibe tendrá la posibilidad de ver a qué página podría ingresar, así se evitaría que alguien haga clic en un sitio web malicioso que pueda poner en riesgo la seguridad y privacidad de personne.

Si vous faites partie de ceux qui utilisent cette application de messagerie, mais que vous n’en profitez toujours pas pleinement, nous partageons constamment des astuces et de nouvelles fonctions pour que vous ayez tout facilement.