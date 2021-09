Facebook : étapes pour bloquer un contact dans Messenger sans le supprimer | Instagram

Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, s’il est possible de bloquer Messager sans supprimer un contact sur Facebook et nous vous montrerons les étapes pour y parvenir, alors continuez à lire et prenez note de chacune des étapes que nous mentionnerons.

La vérité est que Facebook Messenger est l’un des Applications de messagerie instantanée la plus utilisée dans le monde, puisqu’elle dépasse actuellement les 4 milliards d’utilisateurs selon le record de téléchargement uniquement dans le Google Play Store.

A noter que cette plateforme dispose d’outils que beaucoup ne connaissent pas encore, tels que : les soundmojis, le cryptage de bout en bout pour les appels vidéo, la réaction des messages avec diverses émoticônes, etc.

De plus, il vous permet de bloquer quelqu’un sans le supprimer de vos contacts sur Facebook, ce que nous allons vous montrer ci-dessous.

Honnêtement, il y a plusieurs raisons de bloquer quelqu’un sur Facebook Messenger, l’une peut être que ce contact vous parle trop et vous ne voulez pas qu’il vous interrompe pendant la journée de travail, une autre parce que vous vous êtes simplement disputé avec une personne et vous préfère ne pas lui parler à ce moment-là, entre bien d’autres raisons.

Cependant, si vous considérez l’utilisateur, il est préférable de ne pas le supprimer, s’il est possible de bloquer sans supprimer de Facebook.

ÉTAPES POUR BLOQUER UN CONTACT DANS MESSENGER SANS LE SUPPRIMER, À PARTIR DU PC :

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte Facebook. Maintenant, ouvrez la conversation avec le contact que vous souhaitez bloquer. Ensuite, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à côté du nom de votre contact. Plusieurs options seront affichées, mais cliquez sur celle qui dit « Bloquer ». La prochaine étape est très importante, car si vous choisissez la mauvaise option, vous supprimerez complètement votre contact et vous devrez l’ajouter à nouveau, ce qui serait assez inconfortable. Facebook vous montrera deux options : « bloquer les messages et les appels » et « bloquer sur Facebook », choisissez la première. Comme vous pouvez le voir, la deuxième option vous dit ceci : « Si ce sont des amis, en bloquant (nom du contact), ils seront supprimés de votre liste d’amis. Les messages et les appels de (nom du contact) seront également bloqués. »

ÉTAPES POUR BLOQUER UN CONTACT DANS MESSENGER SANS LE SUPPRIMER, DEPUIS LE MOBILE

Ouvrez Facebook Messenger. Dans votre barre de discussion, localisez celui que vous souhaitez bloquer. L’étape suivante consiste à cliquer sur la conversation pendant quelques secondes. Plusieurs options seront affichées. Maintenant, choisissez ‘Bloquer’. Vous verrez le même message que nous vous avons montré précédemment, alors choisissez Bloquer les messages et les appels.