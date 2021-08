Étapes pour éviter d’être ajouté à un groupe

in

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre une tour fondamental au sein de la application WhatsApp, ceci pour vous empêcher d’être ajouté à un groupe sans votre permission, donc si cela vous ennuie, continuez à lire pour savoir comment le faire.

Tout semble indiquer que WhatsApp en a activé un nouveau outil politique de confidentialité qui vous empêche d’être ajouté à des groupes de discussion sans votre consentement.

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui WhatsApp est l’un des outils de communication les plus utilisés au monde.

En fait, une partie de son succès est due à sa praticité, à ses multiples fonctions et à la possibilité de créer des discussions de groupe et de partager des messages avec plusieurs personnes en même temps.

Cependant, les conversations de groupe peuvent également être envahissantes si vous n’avez jamais voulu leur appartenir et que cela vous est probablement déjà arrivé.

C’est pour cette raison que WhatsApp a activé un nouvel outil de confidentialité, qui vous empêche d’être ajouté à des groupes de discussion sans votre consentement ou votre permission.

C’est une grande nouveauté que vous pouvez utiliser à partir de ce moment sur des appareils mobiles tels qu’Android ou iOS, car cela fonctionne de la même manière dans les deux.

Étapes pour éviter d’être ajouté aux groupes WhatsApp

Ouvrez WhatsApp depuis votre téléphone. Cliquez sur le menu à trois points situé dans le coin supérieur droit et sélectionnez l’option « Paramètres ». Cliquez ensuite sur l’option ‘Compte’ puis ‘Confidentialité’. Cliquez sur la section qui dit « Groupes » et choisissez l’une des trois alternatives disponibles : « Tous », « Mes contacts » et « Mes contacts, sauf … ».

A noter que l’option « Tout le monde » donne la possibilité à toute personne disposant de votre numéro de vous ajouter à un groupe WhatsApp sans votre autorisation.

‘Mes contacts’ ne donne la possibilité qu’à ceux que vous avez ajoutés et enfin, ‘Mes contacts, sauf…’ vous permet de spécifier quelles personnes sont interdites de vous ajouter sauf si elles ont votre autorisation.

C’est ainsi que cette nouvelle fonction vous évitera d’être ajouté à d’innombrables groupes dont vous ne saurez plus comment vous échapper, comme ceux qui essaient de vous vendre des objets, ceux qui ne font que transmettre des messages ou ceux qui n’arrêtent pas de parler le temps et vous distraire. .

Désormais, il n’appartient qu’à ceux que vous voulez et qui comptent bien sûr pour vous et ainsi vous ne remplissez pas votre mémoire de messages et de photos inutiles.