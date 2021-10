WhatsApp : Étapes pour installer l’application sur un téléphone portable non pris en charge | Pixabay

Comme vous vous en souvenez peut-être, le application Il ne sera plus compatible avec certains appareils, nous allons donc vous apprendre à installer WhatsApp sur un téléphone portable non pris en charge, alors continuez à lire pour savoir comment le faire étape par étape.

À compter du 1er novembre prochain, l’application de Service de messagerie fast ne sera plus compatible avec certains appareils en raison de sa nouvelle mise à jour.

Donc, si c’est votre cas, ne vous inquiétez pas, car aujourd’hui, nous allons vous apprendre à installer WhatsApp sur un téléphone portable non pris en charge.

La première chose que vous devez savoir est que l’application ne sera pas compatible avec les appareils mobiles dont le système d’exploitation est Android 4.0.4 ou des versions antérieures, cependant, ce ne sera pas une limitation pour continuer à avoir cette application de messagerie.

Il convient de noter qu’avec la nouvelle mise à jour, l’application cessera de fonctionner sur 53 modèles de téléphones portables de marques telles que Huawei, iPhone, LG, Samsung, ZTE V956, Alcatel, Lenovo A820, entre autres, car les appareils ne seront plus en mesure de prendre en charge ces améliorations afin qu’ils ne puissent plus continuer à utiliser.

La première chose sera de télécharger l’application, puisque les politiques Android ne vous permettront pas de l’installer, nous devrons recourir à la recherche de l’APK sans malware depuis le moteur de recherche et l’installer plus tard.

Si votre appareil est inférieur à Android 5 Llolipop, vous devez entrer sur un site et télécharger l’APK WhatsApp.

Ensuite, puisque vous êtes à l’intérieur de la page, vous trouverez un bouton qui dit « Télécharger maintenant », cliquez pour télécharger.

Une fois installé, vous devez accorder des autorisations à votre téléphone portable pour qu’il soit utilisé normalement, il est à noter qu’étant officiel vous ne perdrez pas votre chat ou vos fichiers.

Le seul inconvénient est que vous devrez le mettre à jour fréquemment manuellement, car il ne sera pas mis à jour automatiquement par Google Play.

Il convient de mentionner qu’auparavant, nous vous avions fait savoir ce qu’il adviendrait de votre compte WhatsApp si vous n’acceptez pas les nouvelles politiques avant le 6 novembre, date limite avant sa nouvelle mise à jour.

N’oubliez pas que si vous n’acceptez pas, toutes vos conversations seront limitées, c’est-à-dire que vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir de messages comme vous le faisiez normalement.

D’autre part, WhatsApp Web évolue de plus en plus vite, et avec ses mises à jour constantes, il a déjà une ressemblance presque identique à sa version mobile, puisque les utilisateurs peuvent effectuer presque les mêmes activités depuis leur PC, bien que certains les ignorent, par exemple. comment mettre des statuts sur WhatsApp Web.