Étapes pour l’utiliser à partir de votre PC sans téléphone portable

Cette fois, nous vous apprendrons étape par étape comment utiliser le bureau Web de WhatsApp sans utiliser votre appareil mobile, alors continuez à lire pour apprendre à le faire, et la vérité est qu’il est extrêmement facile de le faire.

Tout semble indiquer que l’ouverture du bureau Web WhatsApp sans l’appareil mobile si possible à l’aide d’un émulateur de Android et nous allons vous montrer comment cela fonctionne.

Bien que cela semble impossible, le bureau Web de WhatsApp peut être utilisé sur l’ordinateur sans le téléphone portable et pour cela, vous devez télécharger un émulateur sur le PC et entrer dans l’application avec le code qui vous est envoyé, suivez les étapes suivantes pour choisir ceci alternative:

La première chose à faire est d’installer l’émulateur Android BlueStacks sur le PC. Une fois l’émulateur installé et configuré, vous devrez rechercher l’application WhatsApp mais pas via Google Play ou dans l’Apple iTunes store, mais il est nécessaire que vous la téléchargiez via un fichier APK. Lorsque vous ouvrez enfin WhatsApp Web, l’application vous demandera un numéro de téléphone où vous recevrez un code de sécurité, c’est la seule fois où vous aurez besoin de votre téléphone portable. Lorsque vous l’entrerez dans l’ordinateur, vous aurez terminé le processus et vous éviterez d’avoir à scanner le QR.

D’autre part, pour utiliser les appels vidéo WhatsApp Desktop, la première chose que vous devez faire est de cliquer sur le chat où vous souhaitez démarrer l’appel.

Lorsque vous entrez dans la conversation, en haut à droite, vous verrez les icônes pour passer des appels et des appels vidéo, et ici, il vous suffit de cliquer sur l’icône du caméscope pour lancer cette fonction.

Alors que si ce que vous cherchez est de scanner avec votre caméra frontale pour tout dommage ou inconvénient avec la caméra arrière, voici la solution que vous devez suivre :

Ouvrez le Play Store depuis votre appareil. Dans le moteur de recherche Applications, placez QR Droid Private (espagnol) et cliquez sur le bouton Installer. Une fois installé, ouvrez WhatsApp sur votre appareil mobile et également sur votre ordinateur à partir de la page Web WhatsApp. Ensuite, sous la caméra, vous verrez l’icône en forme de caméra, appuyez dessus pour changer la direction de la caméra vers l’avant.

La vérité est que cette application a des fonctions infinies qui, pour être honnête, il est difficile de toutes les connaître, cependant, ici, à Show News, nous vous enseignons constamment de nouvelles astuces.