WhatsApp : étapes pour mot de passe vos conversations | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre un tour de WhatsApp avec lequel vous apprendrez à définir un mot de passe pour vos conversations afin qu’absolument personne ne puisse les lire et que vous puissiez avoir la confidentialité que tout le monde mérite d’avoir.

Si vous vous demandez comment masquer les conversations pour qu’elles ne puissent pas être lues si elles attrapent votre mobile, cette note est sans aucun doute pour vous.

La vérité est que WhatsApp est l’une des applications de Service de messagerie instantané le plus demandé par les utilisateurs du monde entier pour les conversations en temps réel, quelle que soit la distance.

Et c’est que tout comme il offre diverses options pour envoyer des documents, du texte, des photos, des vidéos, entre autres, il regorge également d’astuces qui améliorent l’expérience.

L’un d’eux vous permet de protéger avec le mot de passe vos discussions afin que si quelqu’un attrape votre smartphone, il ne puisse pas lire ce que vous avez envoyé ou reçu de vos contacts.

Bien qu’il y ait ceux qui utilisent l’application plusieurs fois par jour pour échanger des messages, très peu prennent en compte les alternatives qui existent pour préserver la confidentialité.

Alors si vous faites partie de ces personnes qui gardent des informations confidentielles ou sensibles sur votre mobile, ce conseil vous sera utile.

Étapes pour mot de passe vos conversations WhatsApp :

De nos jours, bien que cela semble quelque chose d’étrange voire d’impossible, dans la célèbre application WhatsApp, vous pouvez déjà les empêcher d’accéder aux conversations avec un verrou par code PIN, empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Cette astuce intégrée à l’application n’est pas nouvelle, cependant, très peu de personnes en profitent, nous allons donc expliquer ici les étapes pour l’activer.

La première chose à faire est de vérifier que vous disposez de la dernière version de WhatsApp sur Android et iOS. Sinon, il doit être mis à jour. Ouvrez l’application et entrez dans le menu des paramètres (dans Android c’est dans les trois points dans le coin supérieur et dans iOS dans le symbole d’engrenage) Trouvez l’option ‘Compte’ puis allez dans ‘Confidentialité’. Allez dans « Verrouillage de l’écran » et cliquez sur « Activer ». Selon votre système d’exploitation, l’application vous proposera différentes options pour authentifier l’accès. Il convient de noter que lors de l’activation de cette option, vous devez garder à l’esprit que vous devez utiliser le déverrouillage dans WhatsApp chaque fois que vous souhaitez accéder à l’application.

Et bien que cette application soit bloquée, de la même manière tu peux répondre à tous tes appels et aussi répondre à tes messages depuis les notifications.