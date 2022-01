Étapes pour ouvrir les conversations Web WhatsApp à partir du PC sans le téléphone portable

WhatsApp Web : étapes pour ouvrir des discussions à partir d’un PC sans téléphone portable

Aujourd’hui, nous vous expliquerons étape par étape comment ouvrir les conversations Web WhatsApp à partir du ordinateur sans téléphone portable, alors continuez à lire pour ne pas manquer cette astuce.

Apparemment, maintenant, avec la nouvelle mise à jour, il est possible d’ouvrir les conversations Web WhatsApp à partir du PC sans avoir besoin d’avoir le téléphone portable à proximité.

La vérité est que l’utilisation des plates-formes Service de messagerie Quick est devenu un outil indispensable pour la vie de tous les jours, cependant, vous ne saviez sûrement pas que vous pouvez ouvrir des conversations sur WhatsApp Web depuis votre PC avec votre appareil mobile à proximité.

Et c’est qu’avec la nouvelle mise à jour de la plateforme Objectif, il est possible de rester actif même si le téléphone portable est éteint ou complètement à partir de l’ordinateur.

Afin d’activer cette fonction, il est nécessaire d’effectuer une série d’étapes que nous expliquerons plus tard.

Cependant, avant d’entrer dans les détails, rappelez-vous qu’il est possible d’écrire en gras depuis la version Web, il suffit de placer un astérisque avant et après le texte comme ce *texte*, comme dans la version mobile.

Avant de commencer les étapes d’activation de cette fonction, rappelez-vous que vous devez disposer de la dernière version de l’application.

Mais, au cas où vous ne l’auriez pas encore installé, vous pouvez le mettre à jour depuis Google Play ou iOS Store.

La première étape consistera à saisir les trois points dans le coin supérieur et à cliquer sur « Appareils liés ». Pour iPhone, vous devez entrer Paramètres, puis Appareils liés. Ensuite, vous devez cliquer sur le bas que vous souhaitez rejoindre la version bêta. Parmi les accords spécifiques qui relie jusqu’à 4 appareils et un téléphone portable en même temps. Une fois accepté, le code QR WhatsApp peut être scanné avec le PC. A partir de ce moment, la session peut être entrée sans avoir besoin d’un téléphone portable. Même si l’appareil mobile est éteint, vous pouvez entrer dans les discussions puisque l’application fonctionne indépendamment. En revanche, pour installer l’application de messagerie rapide, la première chose à faire est d’ouvrir le Play Store et de télécharger WhatsApp. Par la suite, vous devez passer à l’écran suivant après avoir accepté les conditions d’utilisation.

Enfin, le numéro de téléphone doit être vérifié, mais vous devez vous rappeler que s’il existe une sauvegarde de votre historique de discussion et que vous souhaitez le restaurer, il vous suffit de sélectionner « Restaurer ».