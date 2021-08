Étapes pour télécharger le certificat de vaccination sur WhatsApp

in

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre étape par étape comment télécharger le certificat de vaccination contre le coronavirus au Mexique du célèbre application WhatsApp, parce que la vérité est beaucoup plus rapide et plus facile qu’il n’y paraît.

Ici au Mexique, le ministère de la Santé a créé un programme informatique WhatsApp qui vous permet de télécharger le certificat vaccination contre le COVID-19.

C’est vrai, le ministère mexicain de la Santé a créé un bot (programme informatique) qui permet de télécharger le certificat de vaccination contre le COVID-19 depuis la célèbre application WhatsApp.

En effet, il est devenu un document nécessaire pour voyager dans d’autres pays, ainsi que pour entrer dans certains établissements de la nation mexicaine.

Comme vous pouvez le constater, dans plusieurs États, ils demandent le certificat de vaccination contre le coronavirus afin de pouvoir entrer dans les zones d’accès communes.

L’objectif est d’empêcher la promotion d’une autre fermeture d’entreprise non essentielle au milieu de la troisième vague à laquelle le Mexique est déjà confronté.

Il est à noter que le certificat de vaccination est un document délivré par les autorités sanitaires de chaque pays, et qui atteste qu’une personne a reçu le calendrier vaccinal complet contre le COVID-19.

Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, a indiqué que ce certificat est extrêmement important car il vous permettra de voyager sans problème vers d’autres pays qui exigent une preuve de vaccination comme condition d’entrée.

Nous pensons qu’il était pratique pour les Mexicains d’avoir un instrument qui facilite ces voyages au cas où ils le devraient », a-t-il déclaré.

Étapes pour télécharger mon certificat de vaccination par WhatsApp :

Envoyez un message avec le mot “Bonjour” au numéro 561713 0557. Dans le message de réponse, vous aurez la possibilité de télécharger votre certificat de vaccination, donc dans ce même chat, vous devez écrire “Certificat”. Ensuite, il vous demandera votre nom, sans nom, date de naissance et CURP. Ensuite, vous devez indiquer quel vaccin vous avez reçu et le nombre de doses, données que vous pouvez consulter dans le dossier que vous avez reçu dans le module de vaccination. Enfin, vous recevrez un nouveau message avec diverses options. Pour télécharger votre certificat, vous devez sélectionner la deuxième option et saisir à nouveau votre CURP.

Et voila, c’est en toute simplicité que vous pouvez télécharger ce certificat qui petit à petit deviendra indispensable à votre quotidien.