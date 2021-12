Étapes pour vendre sur Instagram Guide complet !

Apprenez à vendre sur le réseau de caméras Pas à pas !

Aujourd’hui vendre dans le l’Internet C’est beaucoup plus simple qu’on ne le pense et comme c’est quelque chose de relativement pour beaucoup, nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez le faire via le célèbre réseau social Instagram.

La vérité est que savoir vendre sur Instagram est la grande question que beaucoup se posent Entreprise petites entreprises qui démarrent, lancent leurs pages web et donnent vie à leurs réseaux sociaux pour se faire connaître sur le marché.

Selon une étude Hootsuite, en 2021 plus d’1 milliard d’utilisateurs actifs qui se connectent à leurs comptes personnels sur Instagram et 81% d’entre eux recherchent des informations sur des produits ou services sur ce réseau social, ce qui est sans doute une donnée à avoir en tête pour voir la quantité de possibilités qu’il offre.

C’est pour cette raison que si vous n’avez pas encore décidé d’entrer sur Instagram pour essayer de générer de nouvelles ventes et augmenter vos revenus, le moment est venu pour vous de lire cet article.

Se rendre sur Instagram pour rechercher le nouveau lancement d’un produit spécifique de la marque de sport à la mode ou jeter un œil aux modèles mis en vente par les constructeurs automobiles devient une routine pour de nombreux consommateurs.

Ceux qui préfèrent profiter du temps et tout voir sur Instagram au lieu de faire deux tâches différentes, utiliser ce réseau social puis aller sur Google pour rechercher plus d’informations.

Ser capaz de captar la atención de los usuarios de Instagram para que dediquen parte de su tiempo a mirar tu perfil es clave, por lo que debes esmerarte y crear un perfil con un diseño atractivo, de manera similar a cómo lo harías si creases tu propia page Web.

Pour commencer, votre profil d’entreprise sur Instagram doit inclure une photo de profil avec un logo ou un nom de marque.

De plus, incluez une biographie où vous dites clairement ce que vous faites, puis vous devez ajouter un lien vers votre magasin pour attirer du trafic et montrer votre portefeuille de produits et, enfin, un appel à l’action pour attirer le regard des utilisateurs sur une partie en particulier. de votre site Web.

De plus, vous devez vous rappeler que grâce à Instagram Shopping, vous pouvez inclure le catalogue de produits de l’entreprise et vendre sans quitter l’application.

Cependant, tout n’est pas rose, car lors de la préparation de votre profil, Instagram a une série de limites auxquelles vous devez vous adapter.

Par exemple, concernant le nombre de caractères à écrire ou le nombre d’étiquettes, qui ne doit pas dépasser 30 par publication.

En fait, Zara est un bon exemple de profil d’entreprise bien ficelé, avec une esthétique soignée, une biographie qui va droit au but, une photo de profil de la marque elle-même, et un contenu cohérent avec ce que l’on peut voir sur son site internet, avec des photographies sobres montrant les nouveautés que l’on peut voir dans leurs magasins.

La vérité est que les balises ne peuvent pas être utilisées avec plaisir, car vous devez le faire dans la limite établie par Instagram.

Mais en plus, les étiquettes relient vos publications à divers sujets, il faut donc agir avec prudence et n’utiliser que des étiquettes qui sont vraiment associées à ce que vous souhaitez vendre.

Une fois votre profil d’entreprise créé, vous pouvez commencer à publier ce que vous voulez sur votre entreprise.

Il convient de noter que vous aurez peu de visites au début qui augmenteront au fur et à mesure que vous gagnerez de nouveaux abonnés Instagram.

Cependant, si vous souhaitez booster votre profil, vous pouvez commencer à générer des publicités pour avoir plus d’impact.