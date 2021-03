étapes, profils et parcours de course

26/03/2021

À 09:08 CET

La Volta a Catalunya 2021 Il est déjà confronté à sa dernière ligne droite dans cette édition centenaire qui traverse la géographie catalane. Arraché lundi dernier, 21 mars et se termine le 28 mars après sept étapes qui passeront entre Calella et Barcelone avec des profils et des itinéraires très différents.

ÉTAPES ET ITINÉRAIRE DE LA VOLTA CATALUNYA 2021

Est la première course World Tour de la saison en Espagne et ce sera aussi une édition spéciale, celle du centenaire. Il faut se rappeler que la Volta a Catalunya 2020 a dû être reportée en raison de la pandémie COVID-19.

Pour cette édition il aura une partie des meilleures figures du peloton telles que Alejandro Valverde, Marc Soler, Enric Mas, Nairo Quintana, Warren Barguil, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Rafal Majka ou Mathieu Van der Poel.

ÉTAPE 1: Calella – Calella (178,5 KM)

Neuvième édition consécutive avec la ville de Calella comme lieu d’une première étape qui aura déjà un profil de moyenne montagne. Le principal port de la journée sera Santa Fe del Montseny (1ère catégorie), et, avant de retourner à Calella, les cyclistes affronteront Collsacreu, déjà à seulement 17 km de la ligne d’arrivée.

Heure de début: 12:25 h. Heure d’arrivée: entre 16h56 et 17h09. (CET).

Étape 1 de la Volta a Catalunya 2021

| https://www.voltacatalunya.cat/es

ÉTAPE 2: Pla de l’Estany – Pla de l’Estany (18,5 KM, CRI)

La deuxième étape sera un contre-la-montre qui débutera et se terminera à Banyoles, qui passera par le Pla de l’Estany. Les cyclistes parcourront 18,5 kilomètres sans difficultés montagneuses, ce qui ne devrait pas permettre de faire de grandes différences entre les favoris au classement général.

Étape 2 de la Volta a Catalunya 2021

| www.voltacatalunya.cat/es

ÉTAPE 3: Canal Olímpic de Catalunya – Vallter 2000 (203,5 KM)

Avec un total de 203 km, cette étape sera la plus longue de cette édition et présente, comme moment clé, les 12 derniers km de montée à la station Vallter 2000, catalogué avec une catégorie spéciale. Pour la première fois, en outre, le Canal Olímpic de Catalunya recevra un départ de la Volta et, sur le chemin de Vallter, il y aura des sprints intermédiaires à Sant Fruitós de Bages et Perafita.

Étape 3 de la Volta a Catalunya 2021

| www.voltacatalunya.cat/es

ÉTAPE 4: Ripoll – Port Ainé (166,5 KM)

La haute montagne définit la quatrième étape de la Volta, qui partira de Ripoll et pour la deuxième journée consécutive, elle se terminera haut. Ce sera à la gare de Port Ainé, mais ce ne sera pas le seul port de catégorie spéciale présent ce jour-là. Avant, les coureurs doivent d’abord passer le Coll de Toses (1ère catégorie) et le port de Cantó (spécial). Les sprints intermédiaires seront situés à Ribes de Freser et à La Seu d’Urgell.

Étape 4 de la Volta a Catalunya 2021

| www.voltacatalunya.cat/es

ÉTAPE 5: La Pobla de Segur – Manresa (201,5 KM)

La cinquième étape reliera La Pobla de Segur et Manresa, avec un sprint intermédiaire à Calaf, et aura un cadre très particulier dans la dernière section du parcours: la montagne de Montserrat (1ère catégorie). Après une première étape par la ligne d’arrivée de Manresa, la course remontera jusqu’au monastère emblématique pour revenir dans la capitale de Bages.

Étape 5 de la Volta a Catalunya 2021

| www.voltacatalunya.cat/es

ÉTAPE 6: Tarragone – Mataró (194 KM)

La sixième étape comprend également un espace emblématique sur le parcours: le circuit de Catalunya. Le peloton partira de la zone de l’Anella Mediterrània à Tarragone sur un itinéraire sans grandes difficultés de montagne et qui aura des sprints intermédiaires à Sant Jaume dels Domenys et sur l’asphalte de la ligne droite du circuit. Un espace idéal pour voir les sprinteurs en action, tout comme la ligne droite juste avant d’entrer dans la ligne d’arrivée à Mataró.

Étape 6 de la Volta a Catalunya 2021

| www.voltacatalunya.cat/es

ÉTAPE 7: Barcelone – Barcelone (133 KM)

Barcelone, et plus particulièrement la montagne de Montjuïc, sera à nouveau le protagoniste de la dernière étape de la Volta. Le peloton fera d’abord le tour de la capitale catalane, effectuant un sprint intermédiaire à Molins de Rei et gravissant le Coll de la Creu d’Ordal avant de rentrer dans la ville et de s’attaquer à six ascensions vers Montjuïc. Cette fois, cependant, il monte le côté historique du château, avec des rampes très exigeantes qui garderont l’excitation pour l’issue de la course jusqu’à la fin.

Étape 7 de la Volta a Catalunya 2021

| www.voltacatalunya.cat/es