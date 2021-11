Étapes simples pour augmenter les téléchargements d’applications mobiles

Vous avez créé votre application, elle est complètement fonctionnelle, facile à comprendre et vous pensez qu’elle a une vraie place sur le marché. Vous avez franchi votre premier grand obstacle, mais le succès ne viendra pas immédiatement. La création d’une application est le premier combat, mais la promotion de votre application et la fidélisation de clients en générant des téléchargements d’applications gagneront la bataille.

Pour avoir une application réussie, vous devez faire preuve de créativité pour acquérir des clients. Vous devrez le changer et sortir des sentiers battus pour être trouvé.

Vous trouverez ci-dessous quelques moyens créatifs et efficaces de faire trouver votre application dans les magasins d’applications et d’augmenter votre clientèle.

Statistiques de téléchargements d’applications rapides

1,85 million d’applications iOS2,56 millions d’applications Android142,9 milliards d’applications ont été téléchargées rien qu’en 2020

Source : Entreprise des applications

Comment augmenter les téléchargements d’applications

Références dans l’application et bouche-à-oreille

La clé du bouche-à-oreille (WOM) rend votre application facile à partager. Le marketing WOM est l’une des plus anciennes formes de marketing et fait encore une énorme différence dans le paysage de la consommation d’aujourd’hui.

Un programme de parrainage d’applications est essentiellement un outil qui permet à vos clients existants de partager facilement votre marque avec des amis directement à partir de l’expérience de l’application. Comme il est généralement intégré directement dans l’application mobile, il nécessite un effort minimal de la part de votre client pour récolter les fruits. Il récompense ces clients satisfaits et fidèles avec un crédit, un code promo ou un produit gratuit en échange de l’inscription d’amis, d’achats, etc.

Et vous n’avez pas besoin d’être dans le secteur des services pour que les références dans l’application fonctionnent avec votre stratégie. Pour voir si cette stratégie fonctionnera pour vous, examinez votre parcours client pour voir si une incitation telle qu’une recommandation aurait du sens pour attirer de nouveaux clients.

Par exemple, HelloFresh a un programme de parrainage appelé HelloFriends où il donne du crédit aux membres lorsqu’ils ont des amis qui s’inscrivent en utilisant leur code personnel. Ceci est disponible à la fois dans l’application et via leur navigateur Web.

Optimisation de l’App Store (ASO)

Le processus d’optimisation des applications mobiles pour qu’elles se classent plus haut dans les résultats de recherche d’une boutique d’applications (c’est-à-dire la version de l’application du référencement). ASO est à l’origine de la majorité de toutes les nouvelles découvertes d’applications. Pour configurer votre application avec succès avec ASO, assurez-vous d’avoir une icône lumineuse et convaincante, utilisez des mots-clés contextuels, incluez un mot-clé dominant dans le nom de l’application, effectuez des mises à jour fréquentes et disposez d’une bonne dose de notes 5 étoiles récentes. Une fois que vous aurez défini votre stratégie ASO, vous verrez les téléchargements d’applications commencer à affluer.

Marketing d’applications mobiles payantes

Le marketing d’affiliation: les spécialistes du marketing d’applications rejoignent un réseau publicitaire pour créer des widgets et des extraits de code en vedette que d’autres éditeurs d’applications ou de sites Web intègrent sur leurs plates-formes, et le spécialiste du marketing d’applications paie aux affiliés une somme modique pour chaque téléchargement.

Annonces d’installation d’applications: Il existe de nombreuses possibilités payantes pour générer des installations d’applications. Les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etc.) proposent chacun leur propre version des annonces d’installation d’applications. Vous pouvez également parrainer des publicités dans le Google Play Store. Ces publicités sont un excellent moyen de générer des téléchargements et d’atteindre un public ciblé. Par exemple, consultez le résultat de la recherche de « jeu » dans le Google Play Store. Vous verrez une différence subtile entre la publicité payante et les résultats de recherche organiques, mais l’expérience finale reste la même pour le consommateur.

Annonces de reciblage: si vous disposez d’un système de parrainage intégré dans votre application, reciblez les parrainages de vos clients avec des publicités jusqu’à ce qu’ils se convertissent et deviennent clients.

Des médias sociaux

« Vous ne pouvez jamais vous tromper en investissant dans les communautés et les êtres humains qui les composent. » —Pam Moore, consultante sociale et marketing

Les médias sociaux sont un moyen éprouvé de créer des communautés et d’étendre la reconnaissance de la marque, même s’ils existent depuis un certain temps. Les plateformes de médias sociaux peuvent être des outils puissants qui aident à attirer l’attention d’un nouveau public et peuvent vous aider à créer une communauté en ligne réussie.

Choisissez judicieusement votre plateforme. Tous les canaux de médias sociaux ne sont pas faits pour votre application. Votre entreprise doit choisir de consacrer le plus de temps et d’efforts à la plate-forme qui atteindra votre public cible. Par exemple, LinkedIn est une excellente plate-forme si vous recherchez des relations commerciales, mais si vous avez une application axée sur la mode, vous voudrez peut-être passer à Pinterest, TikTok et Instagram.

Dans cette ère moderne, personne n’a le temps de reprendre son souffle, alors comment voulez-vous qu’il lise 300 mots sur votre application ? Les infographies et les courts clips vidéo peuvent aider ici car ils sont courts, simples et intéressants, ce qui peut mieux fonctionner pour les clients potentiels.

Cela peut sembler simple, mais engager votre communauté en publiant des articles et des messages pertinents qui aident les membres de la communauté vous donnera un grand coup de pouce. Utilisez la règle des 80/20 selon laquelle 80 % du contenu de vos réseaux sociaux doit être votre contenu divertissant et informatif, et 20 % utilisé pour les CTA. De cette façon, la communauté reste satisfaite et le nombre de téléchargements d’applications peut continuer à augmenter via ce canal.

De plus, essayez d’impliquer des influenceurs au sein de votre communauté, car ils apportent de bonnes idées, de meilleurs commentaires et une expérience que vous pouvez utiliser.

Marketing de contenu

« Le paradoxe est que plus vous donnez d’informations, plus les gens achèteront ce que vous avez à donner. » —Brian Clark, fondateur et PDG de Rainmaker Digital

Il existe de nombreuses façons d’aborder le marketing de contenu, mais pour commencer, commencez par identifier votre public cible. Mieux vous les comprenez et ce qu’ils recherchent dans votre application, plus vous serez en mesure de créer du contenu qui apporte de la valeur à leur vie.

Si vous partez de zéro, vous devrez penser globalement au contenu. Mais si vous avez déjà des actifs de contenu, voyez ce qui parmi le contenu actuel a le mieux fonctionné et ce qui manque à vos offres actuelles. La meilleure façon de créer du contenu est d’impliquer votre équipe dans le processus. Cependant, si vous n’avez pas l’expertise, l’externalisation peut être une bonne option.

Créer un calendrier éditorial (semblable à celui que vous utiliseriez pour une expérience Web) qui s’aligne avec votre plan et vos objectifs marketing est également un excellent point de départ. La publication de contenu et l’amplification de sa portée à l’aide des médias sociaux peuvent faire des merveilles pour atteindre une nouvelle clientèle.

Contrairement à d’autres techniques de marketing, les effets du marketing de contenu durent plus longtemps. Votre contenu sera visible et continuera de divertir, d’inspirer ou d’éduquer vos clients tant qu’il restera pertinent.

En conclusion : augmenter les téléchargements d’applications ne doit pas être difficile

Le marché des applications est peut-être plus compétitif que jamais, mais chaque jour, nous voyons de nouvelles applications atteindre le sommet et dépasser toutes les autres pour les téléchargements et l’utilisation. Ce processus n’est pas impossible, et avec un peu de travail acharné et de créativité, vous avez aussi la chance de faire monter en flèche le nombre d’utilisateurs de votre application.