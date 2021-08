in

Étapes WhatsApp pour écrire avec différentes polices | Pixabay

Cette fois, nous allons vous montrer un tour WhatsApp avec lequel vous pouvez envoyer des messages avec différentes polices, donc si vous en avez marre d’utiliser les mêmes comme toujours, continuez à lire pour en savoir plus sur ce nouveau une fonction.

Il est à noter qu’avec cette astuce, vous pouvez choisir jusqu’à 35 polices différentes et nous vous montrerons tous les détails ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens considèrent WhatsApp comme une plate-forme de messagerie instantanée avec des fonctions limitées.

Cependant, il existe des programmes supplémentaires qui en font une application complètement complète et c’est pourquoi elle reste actuellement le leader absolu avec plus de 5 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, dépassant les géants technologiques tels que Facebook Messenger, Telegram et Signal.

Cette fois, nous allons vous montrer une nouvelle astuce pour que vous puissiez changer la typographie des textes que vous allez envoyer.

Il convient de mentionner que WhatsApp vous permet uniquement d’envoyer des textes et de les convertir en « gras », « italique », « barré » et « monospaced », des éléments extrêmement basiques dont dispose toute plate-forme de messagerie.

C’est pourquoi les utilisateurs réclament que l’application utilise au moins simplement quelques polices plus attrayantes que celles qu’elle possède déjà par défaut.

Cette astuce que nous vous apprendrons ci-dessous consiste à convertir vos textes en d’autres types de polices, pour être précis vous pouvez choisir jusqu’à 35 polices différentes et inhabituelles.

Il est important de mentionner qu’il ne sera pas nécessaire d’installer des applications ou des programmes supplémentaires qui occupent de l’espace de stockage sur votre mobile, tablette, ordinateur ou ordinateur portable.

ÉTAPES POUR CHANGER LA SOURCE DES TEXTES WHATSAPP

Tout d’abord, dans la recherche Google et entrez le « Convertisseur de texte Unicode ». Maintenant, dans la longue barre située en haut, écrivez les mots que vous voulez. Cliquez ensuite sur le bouton qui dit « Afficher ». La page vous montrera 35 types de polices avec le texte que vous avez tapé. Enfin, copiez celui que vous préférez, collez-le dans une conversation WhatsApp et envoyez-le.

Et c’est comme ça que tu peux changer la typographie de tes SMS en toute simplicité au sein de l’application et le meilleur de tout c’est que ce n’est pas risqué du tout, alors n’hésite pas à l’essayer car tu voudras sûrement le faire plus d’une fois.