Étapes WhatsApp pour protéger une discussion avec un mot de passe

WhatsApp : étapes pour protéger une conversation avec un mot de passe | Pixabay

Si vous voulez plus de confidentialité dans vos messages, cette fois, nous vous donnerons une astuce avec laquelle vous pouvez protéger un chat WhatsApp avec un mot de passe et le meilleur de tous est qu’il est assez simple et rapide à réaliser.

Tout semble indiquer que l’accès aux conversations WhatsApp peut être bloqué afin de rendre votre vivre.

La vérité est que WhatsApp est extrêmement essentiel pour tous ceux qui souhaitent maintenir une communication constante et, bien sûr, il est important de préserver la confidentialité.

Comme vous pouvez le constater, l’application WhatsApp dispose de nombreuses fonctions pour satisfaire ses utilisateurs, notamment la sécurité, avec laquelle vous pouvez conserver des états privés, des informations, une photo de profil et même le fameux « en ligne » ou « le vu », c’est-à-dire qu’ils peuvent être activé ou désactivé à volonté.

Cependant, si vous souhaitez plus de confidentialité pour éviter les fuites d’informations en cas de vol ou simplement pour qu’un tiers ne puisse pas savoir ce qu’il y a à l’intérieur du conversations, vous pouvez bloquer l’accès aux conversations WhatsApp.

Cependant, tous les utilisateurs ne connaissent pas le processus pour le réaliser sur leur appareil et c’est pour cette raison qu’ici nous allons vous montrer étape par étape comment le faire :

Tout d’abord, si vous n’avez toujours pas l’application, vous pouvez la télécharger depuis le Play Store si vous avez un système d’exploitation Android, ou si vous avez iOS depuis l’App Store, comme nous l’avons déjà mentionné, c’est gratuit, bien que pour son utilisation vous devez avoir une connexion WiFi ou activer les données mobiles.

Avant d’expliquer comment effectuer cette action pour protéger vos conversations, vous devez vérifier que vous disposez de la dernière version de WhatsAppcar cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans les applications obsolètes.

Pour ce faire, il suffit d’aller dans la configuration de votre téléphone portable, de rechercher la liste des applications et des mises à jour disponibles, vous pouvez également entrer dans la boutique qui correspond à votre système d’exploitation, rechercher l’application et vérifier la version.

Si vous avez un iPhone, ouvrez WhatsApp et entrez dans le menu des paramètres, sélectionnez le compte, puis la confidentialité et enfin le verrouillage de l’écran et activez-le, choisissez l’option Face ID / Touch ID, c’est-à-dire la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale.

Pour les utilisateurs d’Android, c’est la même procédure, vous devez entrer votre compte, vos paramètres, puis votre compte, votre confidentialité et enfin activer le verrouillage par empreinte digitale.

Maintenant que si vous souhaitez protéger votre application en utilisant d’autres applications, vous serez intéressé par la lecture de ce qui suit.

Vous pouvez télécharger l’application Norton App lock ou ChatLock qui bloque également l’accès à vos applications via un mot de passe ou un code PIN et elles sont gratuites.

Avec ces options, vous pouvez maintenir plus de confidentialité dans vos discussions et ne pas craindre qu’un tiers puisse accéder à vos informations.