État actuel de la NBA, avenir de LSU et analyse des principales conférences de la BFC

La NBA est de retour et Ryen s’ouvre avec son discours sur « l’état de l’association » (0:34). Ensuite, il discute avec Bruce Feldman de . de la sortie d’Ed Orgeron de LSU et qui pourrait être le prochain entraîneur de Baton Rouge, l’avenir de Spencer Rattler et les meilleures équipes de chaque conférence (6:39). Enfin, Ryen conclut avec quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (40:52).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Bruce Feldman

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

