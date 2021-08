État des réformes du travail : les États feraient bien de suivre l’exemple du Rajasthan en matière de réformes du travail

Cependant, avant cela, certains États ont déjà mené des réformes importantes après 2014.

Par Bibek Debroy & Aditya Sinha

Des preuves empiriques suggèrent que les États dotés d’une réglementation du travail relativement rigide ont connu une croissance plus lente dans les industries à forte intensité de main-d’œuvre et l’emploi. Les réformes du travail au Bangladesh ont montré comment s’attaquer aux rigidités peut favoriser la croissance industrielle et la création d’emplois dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que le textile. Dans le cas de l’Inde, des études (https://bit.ly/3jJCF4z) montrent que le secteur du textile et de l’habillement n’a pas atteint son potentiel optimal car la répartition de la taille des entreprises est biaisée en faveur des petites entreprises. Les auteurs attribuent cela à « la réglementation du travail de l’Inde et le régime d’application associé sont des moteurs politiques importants de la tendance des entreprises indiennes à éviter de placer trop de travailleurs sous un même toit ».

Étant donné que le travail relève de la liste concurrente de la Constitution, l’Union et les gouvernements des États peuvent légiférer. Le ministère du Travail de l’Union a récemment consolidé les 40 lois du travail administrées par le ministère en quatre codes. Bien que le Parlement ait promulgué ces codes, les règles n’ont pas encore été notifiées. Cependant, avant cela, certains États ont déjà mené des réformes importantes après 2014.

Habituellement, quand on parle de réformes du travail, on pense ostensiblement à (a) assouplir les restrictions sur les licenciements et les fermetures (chapitre VB Industrial Disputes Act, 1947) ; (b) changer la définition des usines en vertu de la loi sur les usines de 1948; ou (c) le seuil du nombre de travailleurs contractuels employés pour l’applicabilité de la loi de 1970 sur le travail sous contrat (réglementation et abolition).

Le Rajasthan a été un pionnier dans la mise en œuvre de grandes réformes du travail en 2014. Il n’a pas fallu longtemps pour que des États comme le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Gujarat et l’Haryana emboîtent le pas. Auparavant, l’IDA, 1947, couvrait les établissements qui emploient 100 travailleurs ou plus. Le Rajasthan, l’Haryana, le Gujarat, le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, etc., ont modifié le seuil à 300 travailleurs ou plus. Cela signifie qu’aucune autorisation préalable de l’autorité compétente n’est requise par les établissements pour les licenciements, les licenciements et les fermetures. Ainsi, cette étape a libéralisé la sortie des entreprises non viables.

De même, plusieurs États ont également modifié la loi sur les usines de 1948. Cette loi ne s’applique qu’aux établissements qui emploient 20 travailleurs ou plus (utilisant l’électricité) et 40 travailleurs ou plus (n’utilisant pas l’électricité). Le seuil a été assoupli par rapport au seuil antérieur de 10 travailleurs ou plus (utilisant la puissance) et de 20 travailleurs ou plus (n’utilisant pas la puissance). Le Rajasthan, l’Haryana, le Maharashtra, etc., ont augmenté le seuil d’applicabilité de la loi sur le travail sous contrat à plus de 50 travailleurs.

Notamment, ces réformes ne se limitent pas à amender (a), (b) et (c). Par exemple, le Madhya Pradesh a modifié huit lois sur le travail, notamment la loi sur les travailleurs migrants inter-États, la loi sur les travailleurs des transports motorisés et la loi sur les travailleurs du bâtiment et autres constructions (1996). Le Gujarat a adopté le projet de loi sur le travail (amendement du Gujarat) de 2015, par lequel il a modifié 11 lois existantes, y compris la loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs non organisés.

En plus de remédier aux rigidités du marché du travail, certains États ont assoupli le régime de conformité réglementaire. Le ministère du Travail appelle cela des « réformes de la gouvernance ». Certains de ses exemples sont le renouvellement automatique de diverses licences et autorisations, un système d’inspection central, une autorisation présumée dans un délai imparti et l’autocertification. L’Andhra Pradesh a promulgué la loi de 2015. Le Maharashtra, le Madhya Pradesh, le Karnataka, le Rajasthan, l’Haryana et l’Uttar Pradesh ont également adopté ces dispositions.

Ces réformes ne se limitent pas au secteur manufacturier. Le Maharashtra et le Karnataka ont modifié leurs lois respectives sur les magasins et les établissements en 2017 pour permettre aux magasins et aux établissements de rester ouverts 24h/24 et 7j/7 dans tout l’État. Cette loi est applicable à tous les établissements commerciaux (centres d’affaires, bureaux, entrepôts, magasins, hôtels, restaurants, parcs d’attractions, théâtres, etc.) non régis par la loi sur les fabriques. Par conséquent, ces amendements reconnaissent le caractère artificiel de la distinction entre fabrication et services, au moins pour les MPME.

Une étude récente (https://bit.ly/3AkSt4s) a révélé que les réformes du travail menées au Rajasthan ont eu un « impact positif sur la valeur ajoutée brute et la productivité ». Ces réformes du Rajasthan ont conduit à une augmentation du nombre de travailleurs employés par les unités de fabrication. Par conséquent, il y a un message à suivre pour tous les États.

Debroy est président et Sinha est PS supplémentaire (Recherche), EAC-PM. Les vues sont personnelles

