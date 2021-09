Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog, a déclaré que le système indien de certification des vaccinations était bien en avance sur celui du Royaume-Uni.

La politique vaccinale du Royaume-Uni, obligeant les Indiens à se mettre en quarantaine là-bas, a provoqué une réaction massive chez eux. Premièrement, le Royaume-Uni a retiré Covishield de la liste des vaccins acceptés et ne l’a ajouté qu’après que l’Inde a menacé de prendre des mesures réciproques. Cependant, malgré l’ajout de Covishield à la liste des vaccins acceptés, le Royaume-Uni semble maintenant avoir déclaré qu’il avait un problème avec le certificat de vaccin de l’Inde et a déclaré que le respect des critères minimaux était indispensable.

Cependant, la décision du Royaume-Uni ne s’est pas bien passée en Inde, plusieurs personnalités éminentes exprimant leur mécontentement sur les plateformes de médias sociaux.

Le député du Congrès Shashi Tharoor a également critiqué la décision du Royaume-Uni en disant que la mentalité impériale ne meurt jamais. « Les attitudes impériales ne meurent jamais ; ils disparaissent tout simplement. Dans certaines régions, cependant, ils semblent s’estomper plus lentement que dans d’autres. Les nouvelles réglementations relatives aux voyages annoncées par le Royaume-Uni (Royaume-Uni) ont provoqué l’indignation en Inde, en particulier contre les règles scandaleusement discriminatoires entourant la reconnaissance du statut vaccinal des voyageurs entrants », a déclaré Tharoor dans sa chronique publiée au Quint.

Mon article dans @TheQuint sur la politique britannique de quarantaine impériale pour les Indiens entièrement vaccinés et pourquoi il est juste que nous en soyons indignés : https://t.co/2vL7qyVR9s – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 21 septembre 2021

L’ancien ambassadeur Syed Akbaruddin s’est demandé si la politique du Royaume-Uni concernait les applications ou le sophisme ? « S’agit-il d’une application ou d’un sophisme ? États-Unis – Aucune application nationale de vaccin et aucune directive fédérale, 22 États interdisent les applications, seuls 7 États ont des applications, de nombreux gouvernements. les agences s’appuient sur des dossiers papier, pourtant, pas de quarantaine au Royaume-Uni 4 visiteurs américains. Mais… le Royaume-Uni dit mettre 4 Indiens en quarantaine car l’application Cowin a des problèmes ? » il a dit.

S’agit-il d’une application ou d’un sophisme ? ???????? Etats-Unis

Aucune application nationale de vaccin et aucune directive fédérale

22 États interdisent les applications

Seuls 7 États ont des applications

De nombreuses agences gouvernementales s’appuient sur des dossiers papier

Pourtant, pas de quarantaine au Royaume-Uni 4 visiteurs américains Mais… @UKinIndia dit que mettre 4 Indiens en quarantaine car l’application Cowin a des problèmes ? pic.twitter.com/B4ririNgSJ – Syed Akbaruddin (@AkbaruddinIndia) 23 septembre 2021

Le président exécutif de Biocon Kiran Mazumdar-Shaw s’est demandé si le Royaume-Uni essayait de gagner de l’argent sur les tests PCR. «Le problème n’est pas Covishield, mais le certificat de vaccin de l’Inde, déclare le Royaume-Uni – La certification numérique de l’Inde est beaucoup plus fiable que le système manuel d’autres pays. Le Royaume-Uni essaie-t-il de gagner de l’argent sur les tests PCR ? » dit Shaw.

Le problème n’est pas Covishield, mais le certificat de vaccin de l’Inde, selon le Royaume-Uni – La certification numérique de l’Inde est beaucoup plus fiable que le système manuel d’autres pays. Le Royaume-Uni essaie-t-il de gagner de l’argent sur les tests PCR ? https://t.co/X9VBrNMetH – Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) 22 septembre 2021

Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog, a déclaré que le système indien de certification des vaccinations était bien en avance sur celui du Royaume-Uni.

« La vaccination en Inde a été menée par une plate-forme numérique robuste développée localement, Cowin. Il génère des certificats de vaccins numériques en temps réel. Les certificats sont vérifiables et liés à la carte Aadhar d’une personne. L’ensemble du processus est transparent, numérique et vérifiable. Bien en avance sur le Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

La vaccination de l’Inde a été conduite par une plate-forme numérique robuste développée localement, Cowin. Il génère des certificats de vaccins numériques en temps réel. Les certificats sont vérifiables et liés à la carte Aadhar d’une personne. L’ensemble du processus est transparent, numérique et vérifiable. Bien en avance sur le Royaume-Uni. – Amitabh Kant (@amitabhk87) 23 septembre 2021

Arvind Gupta, membre fondateur d’iSPiRT, a déclaré : « Si le Royaume-Uni ou tout autre pays a un problème avec le certificat de vaccin de l’Inde, c’est à cause de leur propre « complexe d’infériorité technologique ». Nos certificats sont codés QR – vérifiés numériquement, disponibles via Aarogya Setu, CoWin, Whatsapp, DigiLocker, entre autres.

Si le Royaume-Uni ou tout autre pays a un problème avec le certificat de vaccin de l’Inde, c’est à cause de leur propre « complexe d’infériorité technologique ». Nos certificats sont codés QR – vérifiés numériquement, disponibles via Aarogya Setu, CoWin, Whatsapp, DigiLocker, entre autres. – Arvind Gupta (@buzzindelhi) 22 septembre 2021

Un autre utilisateur a affirmé que le Royaume-Uni disposait d’un bordereau manuscrit en tant que certificat de vaccination.

«C’est ce que le Royaume-Uni accepte, tout en continuant à rejeter nos certificats de vaccin générés numériquement avec des codes QR. À quelle blague le soi-disant premier monde s’est réduit », a-t-il écrit.

C’est ce que le Royaume-Uni accepte, tout en continuant à rejeter nos certificats de vaccin générés numériquement avec des codes QR. À quelle blague le soi-disant premier monde s’est réduit. pic.twitter.com/chmp0rM1q7 – Ajit Datta (@ajitdatta) 22 septembre 2021

L’auteur Taslima Nasreen a qualifié la décision du Royaume-Uni de raciste. «Nous avions l’habitude d’appeler le vaccin Covishield Oxford. Oxford (Royaume-Uni) et AstraZeneca (Suède) ont développé un vaccin. Covishield est presque le même vaccin fabriqué en Inde. Maintenant, le Royaume-Uni ne reconnaît pas Covishield et impose de nombreuses restrictions de voyage. Est-ce du racisme, de l’arrogance ou de l’ignorance ? Je pense 3 ensemble », a-t-elle déclaré.

Nous avions l’habitude d’appeler le vaccin Covishield Oxford. Oxford (Royaume-Uni) et AstraZeneca (Suède) ont développé un vaccin. Covishield est presque le même vaccin fabriqué en Inde. Désormais, le Royaume-Uni ne reconnaît pas Covishield et impose de nombreuses restrictions de voyage. Est-ce du racisme, de l’arrogance ou de l’ignorance ? je pense 3 ensemble. – taslima nasreen (@taslimanasreen) 21 septembre 2021

Le Royaume-Uni a décidé que toute personne vaccinée en Afrique, en Amérique du Sud, aux Émirats arabes unis, en Inde, en Turquie, en Jordanie, en Thaïlande et en Russie sera considérée comme non vaccinée et devra faire face à une quarantaine à domicile de 10 jours et à des tests PCR.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.