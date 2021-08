in

La vidéo présente des scènes récentes d’Afghanistan, principalement du chaos à l’aéroport de Kaboul au milieu des évacuations après la prise de contrôle des talibans.

Lançant une attaque cinglante contre le parti Samajwadi, le BJP de l’Uttar Pradesh a tweeté une vidéo nommant le chef du parti Akhilesh Yadav et le critiquant pour “soutenir les dirigeants du parti Samajwadi qui ont un état d’esprit taliban”.

La vidéo présente des scènes récentes d’Afghanistan, principalement du chaos à l’aéroport de Kaboul au milieu des évacuations après la prise de contrôle des talibans. Une voix off en hindi dans la vidéo accuse les dirigeants du SP de soutenir ceux qui sont enclins à l’idéologie des talibans.

