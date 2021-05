États et communautés ripostent ⋆ .

(diane39 / .)

Ces dernières semaines ont apporté un retour bienvenu contre la diffusion de la théorie critique de la race (CRT) et des dogmes de division connexes dans les écoles de notre pays.

Contrairement à ce que de nombreux défenseurs du CRT affirment souvent, la théorie ne se limite pas à apprendre aux enfants à «réfléchir de manière critique» sur le rôle que la race a joué dans l’histoire américaine. C’est l’appareil conceptuel d’un mouvement politique activiste avoué qui cherche à rénover l’ordre social américain de racine en branche en utilisant le pouvoir de l’État.

CRT est une sous-discipline de l’école académique plus large de la théorie critique. Selon l’un des pionniers de la théorie critique, le penseur allemand Max Horkheimer, une théorie est essentielle dans la mesure où elle contribue à «libérer les êtres humains des circonstances qui les asservissent» et «à créer un monde qui satisfait» leurs «besoins et pouvoirs . »

Comme le dit le promoteur le plus reconnu du CRT, Ibram X. Kendi:

La question déterminante est de savoir si la discrimination crée l’équité ou l’iniquité. Si la discrimination crée l’équité, alors elle est antiraciste. Si la discrimination crée des inégalités, elle est raciste. . . . Le seul remède à la discrimination raciste est la discrimination antiraciste. Le seul remède à la discrimination passée est la discrimination actuelle. Le seul remède à la discrimination actuelle est la discrimination future.

Dans la pratique, le CRT conduit au racisme de rang. Comme Christopher Caldwell l’a noté dans son récent article de couverture pour National Review, Kendi a aidé à diriger l’opposition contre le processus de sélection pour l’élite Boston Latin School, la Boston Latin Academy et la John D. O’Bryant School of Math & Science. S’appuyant fortement sur les tests, les écoles avaient accordé un nombre disproportionné de leurs 205 sièges à des candidats asiatiques. Caldwell a rapporté que, «Avec COVID comme prétexte, les défenseurs de l’équité ont mis en place un nouveau système pour combler les places en fonction des codes postaux et des grades, un plan qui entraînera une réduction de 24% des Asiatiques, une réduction de 18% des Blancs, un 50% d’augmentation chez les Noirs et 14% d’augmentation chez les Hispaniques. »

Le CRT, la philosophie qui motive de telles actions discriminatoires, ne devrait pas être autorisé à proximité des écoles du pays. Heureusement, certaines communautés et élus agissent pour empêcher son insinuation dans les programmes.

Le gouverneur Brad Little de l’Idaho a maintenant signé un projet de loi interdisant aux écoles publiques, y compris les universités publiques, d’enseigner que «tout sexe, race, origine ethnique, religion, couleur ou origine nationale est intrinsèquement supérieur ou inférieur» – un enseignement que le projet renvoie explicitement à la «théorie critique de la race» Le projet de loi HB 377 interdit également les leçons en affirmant que «les individus, en raison de leur sexe, race, ethnicité, religion, couleur ou origine nationale, sont intrinsèquement responsables des actes commis dans le passé par d’autres membres du même sexe, de la même race, l’appartenance ethnique, la religion, la couleur ou l’origine nationale », levant essentiellement la mauvaise herbe de la pédagogie CRT à la racine.

Pendant ce temps, il y a eu deux développements encourageants dans le Lone Star State. Lors d’une élection du conseil scolaire de Southlake, les candidats opposés à l’enseignement du CRT dans les écoles ont remporté un glissement de terrain, recueillant 70% des voix. Les deux sièges ouverts au conseil scolaire seront désormais occupés par Hannah Smith, une avocate locale qui a été greffée au juge Thomas, et Cameron Bryan, un ingénieur civil qui entraîne le football des jeunes. Les conservateurs opposés à l’instruction CRT ont également remporté la course à la mairie de Southlake et deux courses au conseil municipal – toutes de près de 40 points.

En plus de la réponse populaire à la scolarisation CRT à Southlake, HB 3979 et son projet de loi complémentaire SB 2202 font leur chemin à travers la législature de l’État du Texas. Les deux projets de loi bloquent l’enseignement de la théorie critique des races dans les écoles. Tel qu’il est actuellement rédigé, HB 3979 sur-corrige en imposant des restrictions excessives sur la capacité des enseignants à discuter des questions de race et de racisme dans la salle de classe. Cependant, une forme modifiée du projet de loi qui permettrait une discussion académique appropriée dans les écoles sur le rôle du racisme dans l’histoire américaine mériterait un soutien universel.

Nous espérons que ce n’est que le début des efforts visant à protéger les écoles de cette idéologie nocive. Il y a évidemment une place dans l’éducation américaine pour une réflexion et des instructions sobres sur l’héritage du racisme aux États-Unis, mais CRT n’est pas cela – ou tout ce qui devrait être enseigné à nos enfants.

Les rédacteurs en chef comprennent l’équipe éditoriale principale du magazine et du site Web de la National Review.