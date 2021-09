États et villes américains classés selon les vitesses et la disponibilité de la 5G dans le nouveau rapport Opensignal

Opensignal est sorti aujourd’hui avec un nouveau rapport d’analyste plongeant dans la comparaison des États et des villes américaines en termes de vitesses, de disponibilité, de performances vidéo, etc. En ce qui concerne les vitesses de téléchargement moyennes les plus rapides, l’État de New York est arrivé en tête tandis que l’Illinois et le Texas étaient en tête pour la disponibilité. Continuez à lire pour consulter les résultats de la nouvelle étude complète d’Opensignal aux États-Unis sur la 5G.

Alors que les opérateurs américains continuent de franchir de nouvelles étapes dans le déploiement de leur réseau 5G, Opensignal a désormais mené l’analyse la plus complète de l’expérience mobile 5G des utilisateurs de smartphones aux États-Unis. Nous avons inclus les 50 États et jusqu’à 250 villes dans cette nouvelle étude. Alors que la 5G était présente dans une certaine mesure partout, la qualité de l’expérience 5G variait considérablement. Nos utilisateurs 5G sur la côte est ont généralement une meilleure expérience 5G, suivis par les utilisateurs de la côte ouest et de la région des Grands Lacs.

New York s’est démarqué avec les vitesses de téléchargement 5G moyennes les plus rapides à 114 Mbps, le Maryland suivant en deuxième position avec 99,8 et le New Jersey en troisième avec 98,3

Le Mississippi à 49,1 Mbps, le Maine à 46,1 Mbps et le Vermont avec une moyenne de 42,2 Mbps sont arrivés dans les trois dernières places.

En ce qui concerne la disponibilité de la 5G, l’Illinois et le Texas sont presque à égalité avec la dernière norme cellulaire disponible pour les utilisateurs environ 27 % du temps, le Nevada arrivant en troisième position avec 26,3 %.

Le Maine, le New Hampshire et le Vermont ont eu les pires résultats avec seulement 11,2, 10 et 5,7% de disponibilité 5G.

L’expérience de la vidéo et des jeux 5G ne variait pas aussi largement d’un État à l’autre :

Pour aller plus en profondeur avec les vitesses moyennes et la disponibilité 5G les plus rapides des villes américaines, voici comment les choses ont secoué :

Consultez le rapport complet US 5G d’Opensignal ici.

