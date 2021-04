États-Unis contre Russie: Biden et Poutine pourraient se rencontrer dès juin au milieu des tensions à la frontière ukrainienne | Monde | Nouvelles

Un haut responsable du Kremlin a affirmé que les dirigeants américains et russes pourraient être prêts à organiser un sommet en personne dans quelques semaines. Yury Ouchakov, conseiller en politique étrangère de M. Poutine, a déclaré à la chaîne de télévision publique Rossiya-1: «Juin est nommé, il y a même des dates concrètes.»

“Nous prendrons une décision en fonction de nombreux facteurs.”

La politique étrangère de M. Biden sera discutée au Royaume-Uni en juin, date à laquelle il doit effectuer son premier voyage à l’étranger depuis qu’il est devenu le 46e président des États-Unis.

Il participera au sommet du G7 à Cornwall du 11 au 13 juin, puis se rendra à Bruxelles pour le sommet de l’OTAN le 14 juin.

Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le voyage visait à “souligner son engagement à restaurer nos alliances, à revitaliser les relations transatlantiques et à travailler en étroite coopération avec nos alliés”.

L’administration Biden a été enfermée dans une rhétorique de plus en plus hostile avec Moscou à propos de son renforcement militaire à grande échelle à la frontière ukrainienne.

Les tensions ont intensifié les craintes de voir la confrontation évoluer vers un conflit nucléaire à part entière.

Sous la direction de M. Biden, les États-Unis ont adopté une position beaucoup plus conflictuelle contre M. Poutine et ont récemment sanctionné 30 personnes et entités russes pour avoir prétendument interféré dans l’élection présidentielle américaine de 2020.

En réponse, la Russie a mis sur liste noire huit fonctionnaires américains actuels et anciens et a expulsé 10 diplomates le 16 avril.