États-Unis des quarts de finale des Jeux Olympiques : programme et où regarder à la télévision

in

01.08.2021 à 18:56 CEST

Les quarts de finale de Espagne ils ne pouvaient pas avoir un rival plus coriace : les États-Unis. Ainsi, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 auront l’un des croisements entre deux équipes vraiment puissantes en quarts de finale.

Le véritable croque-mitaine du classement affrontera une Espagne qui vient de s’incliner face à la Slovénie 87-95. L’équipe nationale est donc dans une situation assez complexe après avoir battu le Japon (88-77) et l’Argentine (81-71). Ce bon chemin a été interrompu par la victoire d’une Slovénie retentissante. Surtout pour un dernier quart-temps dans lequel le ballon ne voulait en aucun cas entrer.

De leur côté, les États-Unis ont été vaincus par la France, mais plus tard Ils sont sortis en voulant détruire leurs rivaux en frappant l’Iran (119-84) et la République tchèque. Ainsi, l’équipe de Popovich était le rival à éviter, mais rien ne pouvait être fait pour les empêcher de se rencontrer à la croisée des chemins.

Le match se jouera le Mardi 3 août à 6h40 et peut être apprécié à travers RTVE, RTVE Player et Eurosport et Eurosport Player.