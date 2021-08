Etats-Unis, en demi-finale sans usure

08/04/2021

Le à 09:18 CEST

.

Sans usure et sans distribution de procès-verbaux, les États-Unis se sont qualifiés pour les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en battant une Australie qui n’était pratiquement pas rivale. pour la puissante équipe nord-américaine (55-79), que l’équipe serbe attend déjà dans la lutte pour la finale olympique.

Avec 12-26 du premier quart-temps et 27-48 de la mi-temps, l’entraîneur nord-américain Aube Staley Je peux répartir les minutes et les charges physiques dans une équipe dirigée à nouveau par Breanna Stewart, qui a marqué 23 points, dont 20 en première mi-temps, et 5 rebonds, ainsi que le pivot Brittney grincer (15 points et 8 rebonds).

L’Australie, venue des qualifications in extremis, s’imposant par 27 points d’écart sur Porto Rico (96-69), juste un de plus qu’il n’en fallait pour être l’un des meilleurs tiers, a maintenu l’effort jusqu’au bout, mais l’écart entre les équipes Elle est patente et plus encore dans certaines ‘Opales’ sans sa star, Liz Cambage, absente de Tokyo 2020 pour des raisons de santé mentale.

L’échange de panier initial a duré jusqu’à ce que les États-Unis mettent la pression sur les Australiens, qui ont commencé à perdre des ballons. En voyant la faiblesse des “Opales”, Stewart est apparu, qui a immédiatement puni avec 8 points du quart américain 0-12 (6-16, min. 4), une séquence qui s’est étendue jusqu’à 12-26 à la fin du quart. .

Avec le leadership du meneur Lellani Mitchell, meilleur buteur de son équipe à la fin avec 14 points. l’océanique a commencé à se frayer un chemin jusqu’au bord et à élever les révolutions du jeu, mais les Américains ont répondu main dans la main avec Chelsea Gray, secondé par l’omniprésent Stewart, qui a marqué 20 points dans la seule première mi-temps. A’ja Wilson a rejoint le parti et le revenu américain à la mi-temps dépassait déjà les deux dizaines (27-48).

Et le match a duré jusque-là, vraiment, car les États-Unis n’ont plus laissé de chance à l’équipe australienne, gérant toujours des distances supérieures à 20 points, contre une Saitama Super Arena dans laquelle l’équipe serbe surveillait de près son prochain rival en demi-finale et dans laquelle après la pause, les joueurs de l’équipe masculine américaine ont rejoint, également classés en demi-finale après avoir battu l’Espagne hier.

Avec tout fait, il y avait des minutes pour des joueurs moins communs tels que le meneur Skylar Diggins, l’attaquant Ariel Atkins ou la garde Napheesa Collier, Plus important encore, aucun des joueurs principaux de l’équipe de Dawn Staley n’a dépassé les 24 minutes de jeu.

Au-delà de la finale 55-79, le duel a donné de l’oxygène à une équipe américaine qui attendait le champion d’Europe, la Serbie, qui s’est débarrassé du précédent duel de la Chine émergente (70-77), vendredi à 13H40 (4H40 GMT). ).

Fiche technique:55 – Australie (12 + 15 + 12 + 16) : Mitchell (14), Ebzery (2), O’Hea (2), George (11), Magbergor (5) – quintette initial, Talbot (4), Madgen (2), Blicavs 82), Allen (3), Smith (1), Lavey (3) et Tolo (6).

79 – États-Unis (26 + 22 + 20 + 11): Bird (9), Taurasi (4), Stewart (23), Wilson (10), Griner (15) -quintette initial-, Loyd, Diggins (4), Atkins (3) , Gray (7), Collier, Fowles (4) et Charles.

Arbitres: Ferdinand Pascual (PHI), Takaki Kato (JPN) et Yevgeniy Mikheyev (KAZ). Sans éliminé.

Incidents: deuxième match des quarts de finale du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputé à la Saitama Super Arena, sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.