États-Unis en Inde: expliquez le nouveau régime agricole et RoDTEP

Le MEIS, qui a été remplacé par le RoDTEP, était le plus grand programme d’incitation à l’exportation dans le cadre duquel le gouvernement avait approuvé Rs 39 039 crore pour FY20.

Un régime clé de remboursement de la taxe à l’exportation, la réduction des infrastructures agricoles et du développement (AIDC), des subventions sur les prêts aux récoltes, des droits d’importation sur le coton et l’interdiction des exportations d’oignons font partie d’une série d’interventions politiques de l’Inde qui ont fait l’objet d’un éblouissement accru de diverses organisations de l’Organisation mondiale du commerce. (OMC), en particulier les États-Unis.

Cherchant «une mise à jour sur le statut opérationnel et les lignes directrices» du régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), Washington souhaite que New Delhi «fournisse une explication de cette mesure, y compris les droits et taxes spécifiques pouvant être remboursés. produits agricoles tels que le riz ». «S’il est opérationnel, veuillez énumérer les produits agricoles éligibles à cette mesure», indique-t-il.

Le régime RoDTEP a remplacé, à partir du 1er janvier, le régime des exportations de marchandises de l’Inde (MEIS), qui a été contesté avec succès par les États-Unis à l’OMC au motif qu’il était incompatible avec les normes commerciales mondiales. L’Inde a fait appel de la décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC et un verdict reste à venir.

Les États-Unis veulent que l’Inde clarifie si l’AIDC s’appliquerait aux produits agricoles spécifiés produits et vendus sur le marché intérieur et combien de temps New Delhi a l’intention de la gifler. La cess, disent les États-Unis, semble répartir le droit de douane de base existant à l’importation en deux taxes ou droits distincts et demande le « raisonnement pour répartir le BCD en deux droits différents pour certains produits ».

Avant une réunion du comité de l’agriculture de l’OMC les 29 et 30 mars, les pays avaient soumis des questions sur diverses politiques agricoles adoptées par l’Inde. Si ces réunions donnent aux membres de l’OMC l’occasion de se faire répondre sur diverses mesures dans le secteur agricole, elles visent parfois à évaluer si les mesures faussent les échanges et peuvent être contestées auprès de l’organe multilatéral.

Présentant le budget de l’exercice 22, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait proposé l’AIDC. Cependant, tout en appliquant cet arrêt, elle s’est assurée qu’il n’y aurait pas de charge supplémentaire pour les consommateurs sur la plupart des articles. La nouvelle taxe est prélevée sur 29 produits, dont l’or, la pomme importée, l’alcool importé (à l’exclusion de la bière), l’essence et le diesel. Dans le même temps, le droit de douane a été réduit sur 25 de ces produits et le droit d’accise et le droit d’accise supplémentaire spécial ont été réduits sur l’essence-diesel sans marque et de marque.

Quant au régime RoDTEP, les responsables indiens ont affirmé qu’il était entièrement conforme à l’OMC, car il ne rembourse que les prélèvements payés sur les intrants consommés dans les exportations. Le régime a été mis en œuvre à partir du 1er janvier, mais les détails opérationnels et les taux de remboursement doivent encore être notifiés.

Le MEIS, qui a été remplacé par le RoDTEP, était le plus grand programme d’incitation à l’exportation dans le cadre duquel le gouvernement avait approuvé Rs 39 039 crore pour FY20.

L’Australie a cherché à connaître les circonstances du marché intérieur et les considérations politiques qui ont conduit à l’imposition d’un droit de 10% sur les importations de coton. « L’Inde s’attend-elle à de nouvelles augmentations tarifaires sur le coton ou à l’introduction d’autres mesures pour limiter les importations de coton? » il demande.

Les États-Unis ont également posé des questions sur la subvention à l’exportation de l’Inde dans le secteur du sucre, cherchant des détails sur la manière dont ce programme est mis en œuvre. Il a souligné que New Delhi avait, en décembre 2020, approuvé des subventions à l’exportation de sucre de 3 500 crores de roupies pour la campagne de commercialisation 2020-2021 pour expédier six millions de tonnes d’édulcorant.

Washington souhaite également obtenir une réponse sur la manière dont le système de subvention des intérêts est mis en œuvre dans les prêts à court terme pour les récoltes. « Quels produits bénéficient de chaque régime inclus dans la mesure notifiée » bonification d’intérêts « ? » il demande.

Le Japon souhaite que l’Inde explique comment New Delhi a dûment pris en compte les effets d’une interdiction d’exportation d’oignon sur la sécurité alimentaire des pays importateurs.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.