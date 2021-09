États-Unis et Amérique latine – les séquelles du 11 septembre

Une fleur vue en silhouette se dresse sur le bassin réfléchissant sud du site commémoratif du 11 septembre dans la partie inférieure de Manhattan, à New York, aux États-Unis, le 2 septembre 2021. (Source de la photo : .)

Par le Dr Aparaajita Pandey,

Les attentats du 11 septembre peuvent être considérés comme l’un des moments les plus déterminants pour les stratégies et les infrastructures de sécurité mondiales. Cela a non seulement conduit les États-Unis à former des alliances plus solides, l’OTAN à entrer dans un certain nombre de pays, le Moyen-Orient (Asie occidentale) devenant le centre du monde, cela a également conduit à un changement d’orientation et à une réorganisation des priorités. La « guerre mondiale contre la drogue » est maintenant devenue la « guerre mondiale contre le terrorisme ». Ce n’était pas un simple changement de nomenclature, c’était aussi emblématique du changement de prééminence des enjeux pour les États-Unis.

Il est largement admis que l’attention des Américains (États-Unis) s’est déplacée de leurs voisins latino-américains vers l’Afghanistan et plus tard vers l’Irak. Bien que cela puisse être considéré comme une translocation évidente d’orientation pour un pays qui avait subi une attaque terroriste majeure, il est important de se rappeler que la politique étrangère des États-Unis reposait sur les piliers de la doctrine Monroe et du corollaire Roosevelt. Des termes comme – America’s Backyard sont emblématiques de la façon dont les États-Unis sont étroitement imbriqués dans la région de l’Amérique latine. Tout au long de la guerre froide, l’Amérique latine et les Caraïbes ont connu des interventions des États-Unis qui ont été justifiées comme la politique d’endiguement du communisme.

Depuis le début des années 1970, les États-Unis se sont encore plus impliqués dans certaines nations d’Amérique latine, s’immisçant dans la politique intérieure, stationnant des soldats et des officiers américains, pour lutter contre le trafic de drogue en plein essor dans la région. La liste des interventions américaines en Amérique latine est longue et les conséquences à long terme de cette ingérence constante sont vastes. Dans le contexte d’une telle association inséparable qui a duré des décennies, se jetant sur des obstacles comme l’anti-américanisme qui est toujours vivant dans des pays comme le Venezuela ; il est difficile d’imaginer un changement de priorités si brutal et si complet que la région latino-américaine semble oubliée.

La décennie qui a suivi le 11 septembre est souvent qualifiée de décennie de négligence bénigne par les États-Unis pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Certains pensent que cette négligence bénigne a conduit à un épanouissement du régionalisme et des organisations régionales en Amérique latine, ce qui est également vrai dans une certaine mesure. La région a vu une prolifération d’organisations régionales, chacune prétendant être le seul groupe qui pourrait être la réponse à tous les malheurs de l’Amérique latine, cependant, aucune n’a pu atteindre un objectif aussi ambitieux et l’Amérique latine a commencé à être décrite comme « le bol de spaghettis des organisations régionales». D’un autre côté, il y a aussi ceux qui croient que l’ignorance des États-Unis a conduit à une augmentation rapide du taux de criminalité dans la région. On prétend également que le trafic de stupéfiants et les cartels de la drogue se sont multipliés au cours de la décennie alors que les États-Unis étaient occupés ailleurs. Il a été dit précédemment que pour l’Amérique latine, l’accent mis sur le terrorisme s’est fait au prix de la lutte contre le crime organisé dans la région. Bien que les deux perspectives contiennent des éléments de vérité, elles sont construites sur le même concept fondamental de négligence américaine et ne parviennent pas à vraiment saisir l’ensemble du tableau.

La politique de sécurité des États-Unis ne s’est pas focalisée sur le Moyen-Orient et a commencé son ère de négligence totale de l’Amérique latine, en fait, elle a identifié la région latino-américaine comme faisant partie de la guerre contre le terrorisme. Si l’on examinait la coopération militaire entre les États-Unis et l’Amérique latine au cours de la décennie et la perception du SOUTHCOM des menaces à la sécurité, on constaterait que les États-Unis pensaient que les plus grandes menaces à la sécurité dans la région étaient le conflit interne en Colombie. et le Pérou ainsi que la triple frontière entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay.

Alors que la Colombie avait les rebelles des FARC, le Pérou avait le Sendero Luminoso ou les insurgés du soleil levant, ces mouvements d’insurgés étaient des rébellions internes mais ont grandement bénéficié de l’essor du commerce de la drogue. Le lien entre les cartels de la drogue et les groupes d’insurgés internes a été reconnu comme symbiotique et les zones identifiées comme sensibles et importantes étaient la triple frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay et dans les Andes la frontière entre la Colombie et l’Équateur. Le SOUTHCOM avait des preuves que la triple frontière était utilisée comme un refuge pour les insurgés du Hezbollah et du Hamas ainsi qu’un lien entre le crime organisé et le terrorisme international. Les États-Unis ont ensuite lancé un mécanisme multilatéral de lutte contre le terrorisme à la triple frontière appelée 3+1, qui comprenait les États-Unis, l’Argentine, le Brésil et le Paraguay.

En plus de ce qui précède, il y avait une présence militaire continue pour lutter contre le trafic de drogue dans la région. Les États-Unis ont également encouragé une répression du blanchiment d’argent et de la corruption. Le SOUTHCOM considérait ces menaces internationales comme complexes et à plusieurs niveaux et encourageait les opérations inter-agences incluant des responsables américains ainsi que du personnel national des pays respectifs.

L’absence d’une démonstration manifeste d’intervention militaire ou politique des États-Unis dans la région nous amène souvent à croire que les États-Unis ont perdu tout intérêt ou changé de priorités après le 11 septembre. Alors que le centre géographique de la guerre contre le terrorisme a été le Moyen-Orient ; cela ne se traduit pas automatiquement par une négligence de l’Amérique latine. Les États-Unis se sont toujours concentrés sur la région pour une multitude de raisons qui vont de la proximité géographique à l’abondance des ressources naturelles et cette politique n’a pas changé d’orientation, bien qu’elle ait été réinterprétée et présentée de multiples façons.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat en études latino-américaines du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique officielle de Financial Express Online.)

