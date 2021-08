États-Unis, quarts de finale de water-polo masculin à Tokyo 2020, en direct

in

08/04/2021

Le à 07:36 CEST

Suivez en direct et en ligne le quart de finale du tournoi de water-polo masculin entre Espagne Oui États Unis des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Depuis SPORT Nous vous proposons la narration en direct du duel mémorable des Espagnols en route vers la médaille olympique tant attendue.

6-7

Superbe but de Bernat Sanahuja ! Dans un jeu avec une très bonne défense de zone, les tirs à longue distance sont une très bonne solution.

PAUSE

Le match arrive à égalité à la mi-temps après une dernière possession dont l’Espagne n’a pas profité. Cravate à six pour le moment…

6-6

Grand but de la distance d’Álvaro Granados. L’Espagne passe une très mauvaise passe, car les Etats-Unis se défendent très bien. Il reste un peu plus d’une minute pour se reposer.

6-5

Les Américains sont à nouveau en tête, qui sont un rival très coriace pour les Espagnols.

5-5

Beau but pour l’équipe d’Alex Bowen. Cela ne donne pas de trêve et suit l’égalité maximale.

4-5

BUT D’ESPAGNE !! Miguel de Toro s’est levé au but après une magnifique passe de Felipe Perrone et il n’a eu qu’à terminer le travail. Visuellement, c’était un beau geste.

4-4

Albert Granados égalise rapidement et empêche le rival de prendre confiance en ses possibilités.

4-3

Troisième but suivi de Daube, un partiel 3-0 pour les Nord-Américains et première supériorité au tableau pour eux.

3-3

Les Américains sont à égalité avec un autre bon tir de Daube. Le match viendra à égalité à la fin du premier quart si rien n’y remédie.

2-3

Le rival coupe les distances avec un bon tir serré de Hannes Daube. Il reste moins d’une minute du premier quart-temps.

1-3

Superbe but de Bernat Sanahuja. Un coup de fouet contre lequel le gardien yankee n’a rien pu faire. L’Espagne ouvre un petit écart au tableau d’affichage.

1-2

Les nôtres sont à nouveau en tête avec un peu plus de deux minutes à jouer au premier quart.

1-1

Les Américains sont à égalité. Ce match mesure le leader du groupe B contre le quatrième du groupe A, mais un quart de finale est toujours une entreprise difficile pour quiconque.

0-1

Premier but du match pour notre équipe. Felipe Perrone en était l’auteur. Enfin, le tableau de bord s’ouvre.

0-0

Il y a déjà eu trois attaques de l’équipe espagnole qui ont vu les Américains se défendre très bien, qui à leur tour n’ont pas réussi à percer le but que notre équipe défend.

