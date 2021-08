ETC/USD marque une autre légère baisse d’environ 51 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix Ethereum Classic – 5 août

Au moment de la rédaction de cet article, l’Ethereum Classic est attaqué par les ours alors que le prix baisse légèrement avec son mouvement intrajournalier.

Marché ETC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 65 $, 70 $, 75 $

Niveaux d’assistance : 40 $, 35 $, 30 $

ETCUSD – Graphique journalier

La chute soudaine de l’ETC/USD a déçu les traders alors que le marché essayait de se concentrer sur le mouvement haussier. Cependant, une légère amélioration a été ressentie lorsque les pièces ont changé et sont devenues vertes il y a quelques jours, mais les chances d’obtenir une clôture intrajournalière rentable sont beaucoup plus faibles. Par conséquent, la pièce peut toujours continuer à visiter les plus bas plus élevés.

Analyse des prix Ethereum Classic: le prix ETC peut maintenir la tendance haussière

Pour l’instant, la pièce change de mains à 51,65 $ là où elle est face cachée. Si le prix de l’ETC augmente à nouveau et dépasse la limite supérieure du canal, la pièce peut poursuivre son mouvement haussier pour créer un nouveau sommet. Pendant ce temps, les niveaux de résistance les plus proches que la pièce pourrait probablement atteindre se situent à 65 $, 70 $ et 75 $, mais passer en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours peut atteindre les niveaux de support à 40 $, 35 $ et 30 $ respectivement, ce qui peut continuer à donner un faible volume de négociation car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) peut rester en dessous du niveau 60.

Marché ETC/BTC : un mouvement latéral est probable

Contre Bitcoin, le prix évolue dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours, mais avec une bougie haussière qui vient de se lever. La pièce essaie de se déplacer vers la limite supérieure du canal. Cependant, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) maintient un mouvement latéral mais le prix du marché reste toujours à la baisse. Par conséquent, une chute possible peut faire surface et le niveau de support est situé à 1100 SAT et en dessous.

ETCBTC – Graphique journalier

Cependant, si l’Ethereum Classic passe au-dessus du canal, il pourrait atteindre le niveau de résistance de 1500 SAT et plus, mais les taureaux devront peut-être prendre suffisamment d’élan pour pouvoir pousser le prix vers le nord. Néanmoins, le volume des échanges n’a pas encore fait surface, mais il pourrait commencer à augmenter une fois que l’indicateur technique aura augmenté.