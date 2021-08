Été Bitcoin chaud. Mais pourquoi les Altcoins sont sur le rebond ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin a maintenu sa supériorité sur le marché grâce au rallye haussier. Tout au long de l’été, le bitcoin reste le plus performant du marché. Mais les altcoins restent sur ses talons alors que les prix rebondissent par rapport aux plus bas de deux mois. Bien qu’il soit le plus performant de l’été, l’espace DeFi a battu Bitcoin pour afficher la plus forte reprise après avoir atteint des creux en juillet.

Un retour en arrière de juin montre que le bitcoin a surperformé l’ETH, car le prix de l’actif a augmenté de 25%. L’actif numérique a également surperformé l’indice DeFi de FTX et l’indice de jeton d’échange de FTX au cours de la même période. Positionner la crypto-monnaie numéro 1 comme le pari le plus sûr lorsqu’il s’agit d’investir dans un marché de la crypto coincé dans une spirale descendante.

Indice DeFi la plus forte reprise malgré un été médiocre

L’indice DeFi se classe actuellement comme le moins performant de l’été, avec seulement un mouvement à la hausse de 6% depuis début juin. L’indice DeFi a atteint un creux en juillet, avec le reste du marché, mais a eu des creux plus bas que le reste. Après les creux de juillet, l’indice DeFi est en hausse de 90 % par rapport à ses creux de juillet. Ce qui en fait le plus performant depuis le fond de juillet.

DeFi surperforme après le creux du 21 juillet | Source : Graphique de performance d’été sur la recherche sur les arcanes

Après avoir atteint un creux le 21 juillet, l’indice DeFi a enregistré des gains massifs alors que le marché reprenait de la vitesse. L’ETH et les autres altcoins n’ont pas été exclus de ce rallye. Le prix de l’ETH a augmenté de 76% par rapport au plus bas de juillet, tandis que les jetons d’échange ont enregistré des gains allant jusqu’à 67%. Contrairement à cela, le bitcoin est en hausse de 54% par rapport au plus bas du 21 juillet. Prouvant que les indices qui ont le plus perdu lorsque le marché a atteint le creux de la vague ont connu la plus forte reprise avec le rallye.

Les Altcoins surpassent le Bitcoin en 2021

Un coup d’œil aux graphiques montre que 2021 a été l’année des altcoins. Les performances des altcoins comme ETH ont surpassé le bitcoin depuis le début de l’année de plus de 100%. Les jetons d’échange n’ont pas non plus été exclus de cette course. Ils ont été les plus performants jusqu’à présent au cours des années. Les gains ont été en multiples de 100 à mesure que les jetons d’échange augmentaient.

L’indice des jetons d’échange se classe parmi les plus performants du marché. Les gains enregistrés depuis le début de l’année grâce aux jetons d’échange ont été de 418%. Suivi de près par les gains de l’ETH et de l’indice DeFi. Les gains de l’ETH depuis le début de l’année sont derrière les jetons d’échange avec 330%. Alors que l’indice DeFi a enregistré des gains de 285%. La comparaison des performances depuis le début de l’année place Bitcoin comme le pire des quatre, n’enregistrant que des gains annuels de 55%.

Capitalisation boursière Altcoin supérieure à 1 000 milliards de dollars | Source: Crypto Total Market Cap Exclure BTC sur TradingView.com

Les altcoins ont sans aucun doute maintenu les performances les plus élevées du marché par rapport au bitcoin. BTC a surperformé les altcoins pour l’été, mais les performances annuelles continuent d’être en faveur des altcoins.

