Éteignez le théâtre politique ⋆ .

Le président démocrate Joe Biden a prononcé mercredi son premier discours sur «l’état de l’Union» (SOTU) lors d’une session conjointe du Congrès. Techniquement, le discours n’est pas considéré comme une SOTU dans la première année d’un président, mais il agit de la même manière: théâtre politique.

Je ne l’ai pas regardé et je n’avais pas envie de le regarder. Et ce n’est pas seulement parce que c’est Biden qui a livré l’adresse. Je ne me suis jamais soucié de la splendeur et des circonstances de l’événement annuel et je ne me suis jamais soucié de le regarder, que je soutienne ou non le président qui prononce le discours. Ce n’est que du théâtre illustré par le défilé des membres du Congrès et des sénateurs des deux côtés de l’allée qui se précipitent pour serrer la main du président et se faire visages devant la caméra.

Je suis d’accord avec le troisième président américain Thomas Jefferson qui a averti que le cirque d’un discours en personne au Congrès crée une monarchie dans une lettre à Martin Van Buren en 1824. Jefferson a écrit «… la pompeuse cavalcade à la State House sur la réunion du Congrès , le discours formel du trône, la procession du Congrès dans un corps pour faire écho au discours dans une réponse….

Peut-être qu’une meilleure approche de la SOTU serait de choisir au hasard un citoyen américain, par exemple un agriculteur ou un ouvrier d’usine ou un propriétaire de petite entreprise, pour prononcer un discours au Congrès et aborder l’état réel du syndicat plutôt que les peluches et la complaisance du politique. clowns.

La Constitution des États-Unis en vertu de l’article II, section 3, clause 1 stipule que le président «doit de temps à autre donner au Congrès des informations sur l’état du syndicat et recommander à leur examen les mesures qu’il jugera nécessaires et opportunes, »Mais il était le plus souvent présenté sous forme de déclaration écrite au Congrès jusqu’à ce que le président Woodrow Wilson lance la tendance des discours en personne en 1913.

Certes, il est important que le public américain sache quels nouveaux programmes de dépenses massives, payés par votre argent, se profilent à l’horizon. Cependant, s’accorder chaque année à cette façade donne à la classe politique du crédit sur le fait qu’ils sont des personnes importantes alors qu’elles ne le sont pas. Les Américains qui attendent avec impatience d’entendre leurs «dirigeants», ou plus exactement leurs «maîtres», est le problème, et cela n’a jamais été aussi évident que ce dont nous avons été témoins au cours de la dernière année sous la tyrannie du COVID-19.

Prenez plus tôt cette semaine lorsque Biden a déclaré mardi que «à partir d’aujourd’hui, si vous êtes complètement vacciné, et que vous êtes à l’extérieur et pas dans une grande foule, vous n’avez plus besoin de porter un masque…. Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses, de manière plus sûre, à l’extérieur comme à l’intérieur. »

Oh, quel geste gracieux de notre roi. Si nous participons à l’expérience médicale du gouvernement, nous ne pouvons enlever notre masque que lorsque nous sommes à l’extérieur en petits groupes, à condition que ces groupes se soient inscrits pour être des cobayes avec vous.

Et quelle a été la réponse «conservatrice» à cela? Le sénateur américain Ted Cruz (R-Texas) a déclaré qu’il était “heureux” que Biden “a finalement reconnu ce qui était évident depuis longtemps, à savoir que porter un masque à l’extérieur est ridicule et n’est pas justifié à distance par la science.”

Une réponse ridiculement insipide d’un politicien qui aime se considérer comme un héros de la Constitution. Cruz donne du crédit à l’idée que nous devons tous écouter les «dirigeants» pour savoir quand nous obtenons nos libertés. J’ai des nouvelles pour toi Ted, si tu attends un président, ou des bureaucraties corrompues et inconstitutionnelles, pour te donner ta liberté, alors tu n’es jamais libre.

Vous ne pouvez pas blâmer Biden, cependant. Il ne fait que suivre les conseils des républicains. Il a présenté les «libertés», aussi minimes soient-elles, comme «une autre bonne raison de se faire vacciner».

Dans ce qui a été une déception personnelle pour moi, le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a poussé ce récit. Il a déclaré sur Fox News la semaine dernière que Biden devrait «enlever son masque et le brûler» pour promouvoir le vaccin. Oui, même le fils du champion de la liberté Ron Paul pense que votre liberté est déterminée par votre volonté d’obéir au gouvernement.

Alors, voici quelques conseils. Arrêtez d’écouter les politiciens et leurs «conseils». Ils ne dirigent pas vos vies. Arrêtez de vous asservir à eux. Vous décidez de prendre ou non un vaccin, vous décidez si vous portez ou non un masque (oui, même à l’intérieur) et vous décidez comment vivre votre vie.

Pensez libre, vivez gratuitement, soyez libre!

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec permission.