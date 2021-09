Étendez le stockage PS5 avec un SSD M.2 : comment faire et examen des performances | Jeux

Analyse du Samsung 980 Pro sur PS5, un SSD Gen4 que nous avons installé dans la console Sony pour montrer comment le stockage de la console est étendu et comment fonctionnent les jeux que nous installons dans cette unité.

La semaine dernière, Sony a publié la mise à jour tant attendue de la PS5 -analyse- qui nous permet d’étendre le stockage avec des unités SSD que nous achetons dans n’importe quel magasin.

C’était une fonctionnalité dont nous savions qu’elle viendrait sur la console, mais qui n’a pas fini d’atterrir et qui, en plus, était très nécessaire en raison de la taille des jeux puisque les 800 Go internes sont un peu courts.

Maintenant, nous avons pu mettre la main sur un Samsung 980 Pro et nous l’avons installé dans la console pour vous dire comment il fonctionne et qu’en est-il du processus d’installation.

Exigences SSD pour PS5

La première chose à dire est que tous les SSD M.2 PCIe ne sont pas compatibles avec la PS5. En raison des exigences de Sony et de l’utilisation intensive du SSD dans la console, nous devons disposer d’un lecteur Gen4.

Parce que? Bon, tous les jeux ne sont pas aussi exigeants que Spider-Man -analysis- ou Ratchet & Clank -analysis- avec cet appareil, mais ceux qui le sont… eh bien, ils ont besoin d’une grande bande passante et d’une lecture de plus de 5 500 Mo/s .

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti lors de l’achat, voici les exigences publiées par Sony lui-même :

Interface SSD compatible PS5 PCI-Express Gen4x4 compatible avec SSD M.2 NVMe (Key M) Stockage 250 Go à 4 To Taille compatible 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Largeur avec dissipateur thermique Jusqu’à 25 mm Longueur avec dissipateur thermique 30/40/ 60/80/110 mm Épaisseur avec dissipateur thermique Jusqu’à 11,25 mm (jusqu’à 8 mm depuis le panneau supérieur, jusqu’à 2,45 mm depuis le panneau inférieur) Vitesse de lecture séquentielle 5,500 Mo/s ou plus recommandé Type de connecteur Connecteur 3 (clé M)

Nous, comme je le dis, nous avons testé le Samsung 980 Pro, un SSD haut de gamme dans sa version 256 Go, le plus petit supporté par la console. Ceci n’est qu’un test et oui, si vous avez vraiment besoin de plus d’espace, mieux vaut viser les 500 Go ou 1 To. Bien sûr, le prix est élevé.

Et nous avons fait l’analyse avec le radiateur allumé, un des plus simples en aluminium qui nous a coûté environ 10 euros chez Amazon et qui sert à protéger un peu l’appareil.

Sony vous recommande d’avoir un dissipateur thermique et, bien que ces unités soient préparées pour des températures élevées, comme l’utilisation à en faire dans certains jeux est beaucoup plus extrême que ce que nous pouvons faire sur un PC, mieux vaut prévenir que guérir et acheter un dissipateur thermique .

Comment installer l’unité

Ayant dit cela, nous allons avec les étapes pour installer le SSD. En fait, c’est un processus très simple et que vous avez dans le didacticiel vidéo que nous vous laissons ci-dessous, ainsi que dans l’analyse vidéo que nous mettons au début de l’article.

On met la console à l’envers et on appuie pour que l’étui sorte. Ainsi, on peut voir le ventilateur, le lecteur Blu Ray (dans le modèle avec lecteur évidemment) et le protecteur SSD. Il y a plusieurs mesures et ce que nous devons faire est de retirer la vis qui se trouve à une extrémité et de mettre la rondelle dans le point qui correspond à notre SSD. Nous plaçons le SSD et mettons la vis pour le fixer. Nous avons remis le protecteur de l’unité en place, vissé et fermé le boîtier.

Une fois cela fait, nous allumons la console et suivons les étapes pour formater le SSD. À ce moment-là, il vous donnera une estimation de la vitesse de lecture et vous dira si tout est correct.

Si tel est le cas, je vous recommande d’aller dans la section ‘Paramètres’ et ‘Stockage’ pour définir dans quelle unité vous souhaitez installer les nouveaux jeux, si interne ou SSD M.2.

Test de jeu

Allons-y avec les jeux, puisque nous avons testé la vitesse des natifs pour PS5 lors de leur installation dans le SSD et aussi comment ils se comportent par rapport au SSD interne.

Et la vérité est que, dans cette section, nous avons peu à dire, puisque l’expérience est très, très, très similaire à celle offerte par le stockage interne soudé à la plaque.

Je n’ai pas remarqué qu’il y a un streaming de textures plus lent et, en plus, les temps de chargement sont pratiquement tracés entre le 980 Pro et le stockage interne.

Précisément c’est la raison pour laquelle Sony indique qu’il s’agit d’un SSD Gen4 et pas une ancienne version. Et, aussi, ce n’est pas une recommandation, car un SSD Gen3 ne fonctionne pas et si nous en installons un, la console elle-même nous demande d’installer un disque plus rapide.

J’ai aussi joué à Ratchet & Clank A Dimension Apart, qui est le jeu qui serre le plus le SSD de la console et je n’ai eu aucun type de problème dans le chargement des mondes ou dans les petites charges de décors qui se trouvent dans chaque niveau.

Tout s’est déroulé comme si je jouais à des jeux sur le SSD interne.

conclusion

Au final, nous avons une installation qui, évidemment, n’est pas aussi simple, confortable ou pratique que celle de la carte d’extension Xbox Series, que nous avons analysée il y a quelques mois.

Vous pouvez prendre cette carte chaude à tout moment et l’apporter à une autre console, mais Avec le SSD étendu de la PS5, nous avons une expérience plus similaire à celle d’un PC. C’est-à-dire une unité que nous avons installée une fois et que nous ne devons pas toucher, car ce n’est pas son but.

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

Pour le moment, étendre le stockage avec de grandes unités Gen4 est très coûteux, mais la bonne chose à propos de ce système est qu’il ne s’agit pas de quelque chose de propriétaire et que nous pouvons choisir n’importe quelle marque. De plus, son prix baissera rapidement en raison de l’expansion du format.

Et quand il s’agit de jouer, tout s’est bien passé et je n’ai eu aucun problème avec le chargement des jeux ou avec les textures, c’est comme jouer dans un stockage natif.