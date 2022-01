Eternal Radiance brille enfin sur Switch eShop cette semaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Eternal Radiance de Visualnoveler, qui est sorti pour la première fois en avril 2020 et est actuellement assis sur une note d’utilisateur « très positive » sur Steam, obtient une version Switch le 13 janvier.

Le jeu, qui est un mélange 50/50 de roman visuel et de JRPG, voit les joueurs entrer dans la peau de Celeste, un jeune écuyer en voyage pour récupérer un artefact volé et prouver qu’elle a ce qu’il faut pour devenir un chevalier à part entière .

Découvrez quelques captures d’écran ci-dessous ainsi qu’une liste exhaustive des fonctionnalités de la page eShop du jeu, notamment :

Des batailles passionnantes et dynamiques – Affrontez une variété d’ennemis avec un système de combat d’action passionnant. Planifiez vos batailles, déchaînez des attaques spéciales et dévaster vos ennemis.

Histoire axée sur les personnages – Alors que Celeste parcourt le continent avec ses compagnons Valana et Ruby, ils en apprendront davantage sur le monde et son histoire, ainsi qu’un sinistre complot sur le point de se dérouler.

Personnalisation – Utilisez un vaste arbre de talents pour personnaliser le style de combat de Celeste.

Quêtes – En plus de l’histoire principale, des quêtes secondaires et des activités facultatives vous permettent d’explorer davantage le monde et les personnages d’Eternal Radiance. Plongez plus profondément dans l’histoire, aidez les personnes que vous rencontrez et rejoignez les membres de votre groupe alors qu’ils résolvent leurs problèmes personnels.

Interactions de fête – Les trois personnages principaux apprennent et changent tout au long de leur voyage et des plaisanteries humoristiques remplissent leurs interactions à mesure qu’ils apprennent à se connaître. Les conversations facultatives ajoutent une plus grande profondeur à leur amitié.

Enchantement – ​​Améliorez votre équipement et améliorez vos compétences en les enchantant avec des reliques magiques.