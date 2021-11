Eternals avait plus de 160 millions bruts lors de son premier week-end | Divertissement

Le week-end d’ouverture d’Eternals montre que l’univers cinématographique Marvel a «fait son travail» en s’affirmant comme une marque dans le monde entier.

Après qu’une grande partie des critiques aient été amorcées avec Eternals, le week-end dernier, il était temps pour les fans d’intensifier et de juger le nouveau film Marvel par eux-mêmes.

Cependant, le fait que divers médias aient écorché le film de Chloé Zhao (Nomadland) dans leurs critiques respectives jettent l’ombre du doute quant à savoir si cela affecterait le box-office du film.

Après les trois premiers jours de diffusion sur plus de 75 marchés, Eternals a surmonté, au moins financièrement, le revers critique.

Le film a soulevé 161,7 millions de dollars à travers le monde, ce qui sera probablement plus dans quelques heures, lorsque les données seront à nouveau mises à jour.

71 millions proviennent exclusivement du marché américain, tandis que 90,7 millions de dollars sont le résultat de la somme des différents marchés internationaux où Eternals a fait ses débuts.

Il convient de noter que, comme dans le cas d’autres films, des pays comme la Chine n’ont pas encore sorti le film (en fait, il y a de sérieux doutes qu’il y aura bientôt une sortie d’Eternals là-bas).

Le film a également été interdit dans certains pays du Moyen-Orient, où il devait sortir cette semaine. Le refus de Disney de céder aux demandes des censeurs a fait tomber le film du panneau d’affichage.

Compte tenu des marchés où il n’a pas fait ses débuts, de la pandémie et de l’examen que les critiques lui ont donné, en Les studios Marvel ils peuvent être assez satisfaits des chiffres récoltés par les Eternals.

La prochaine étape de l’univers cinématographique Marvel sera Hawkeye, la série Disney Plus qui arrivera le 24 novembre sur la plate-forme House of the Mouse.

Puis, le 17 décembre, ce sera au tour de Spider-Man : No Way Home, avec Tom Holland et Benedict Cumberbatch retourner le MCU.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.