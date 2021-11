‘Eternals’ en tête du box-office dans les cinémas aux États-Unis – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

« Eternals », l’un des efforts les plus ambitieux de Marvel pour étendre son univers de super-héros, est sorti en salles avec environ 71 millions de dollars de recettes au box-office au cours du week-end dans les salles aux États-Unis et au Canada, selon les estimations de l’étude américaine publiée dimanche. .

Selon les normes du box-office de la plupart des studios, la première était enviable. Seuls trois autres films ont mieux fait leurs débuts pendant la pandémie de coronavirus : « Black Widow » (80,3 millions de dollars), « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » (75,3 millions de dollars) et « Venom : Let There Be Carnage » (90 million). Mais pour la machine à succès bien huilée de Marvel, la sortie de « Eternals » a en quelque sorte constitué une bosse sur la route dans une séquence incomparable de 26 films.

Dès le début, « Eternals », dont les personnages sont des super-héros immortels, avait une direction moins dessinée pour Marvel. En embauchant Chloé Zhao, dont « Nomadland » a remporté plus tôt cette année l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, la fabrique de bandes dessinées a choisi un cinéaste de renom plus associé au réalisme artistique qu’à CGI. L’histoire présente également une classe de super-héros extraterrestres moins connus, dont l’existence couvre toute l’histoire de l’humanité. Le casting comprend Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie et Kumail Nanjiani.

Eternals, dont la production a coûté environ 200 millions de dollars, s’est fortement ouvert à l’étranger et a rapporté 90,7 millions de dollars dans 46 territoires internationaux. Le film n’est pas sorti en Chine bien qu’il ait été réalisé par un cinéaste chinois.

Voici l’entrée au box-office aux États-Unis et au Canada de vendredi à dimanche, selon Comscore :

1. « Éternels », 71 millions de dollars.

2. « Dune », 7,6 millions de dollars

3. « Pas le temps de mourir », 6,2 millions de dollars

4. « Venom: Let There Be Carnage », 4,5 millions de dollars

5. « Ron s’est trompé », 3,6 millions de dollars

6. « La Dépêche française », 2,6 millions de dollars.

7. « Halloween tue », 2,4 millions

8. « Spencer », 2,1 millions

9. « Bois », 2 millions

10. « Last Night in Soho », 1,8 million de dollars.

Excelsior