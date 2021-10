Eternals est critiqué avant sa première pour sa représentation LGBT – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans le dernier épisode d’internet, les internautes nous ont livré une nouvelle polémique qui a placé Michael Myers en objet de critique pour sa représentation prétendument homophobe dans Halloween Kills. Cependant, le spectre du réseau est si large que si certains signalent et condamnent les cas d’homophobie, il y en a beaucoup d’autres qui rejettent précisément les échantillons d’inclusion. A cette occasion, c’était au tour du film Marvel Eternals qui inclut des représentations LGBT au sein de ses personnages et pour cette raison, il a été condamné sans même avoir atteint sa première.

Le terme « review bombing » fait référence à une pratique courante que les internautes appliquent lorsqu’ils sont mécontents, ou en désaccord avec un film ou une série. Normalement, ils entrent sur des sites comme IMDB ou Rotten Tomatoes pour laisser de mauvaises critiques dans le seul but d’affecter rapidement la note que ledit film peut afficher sur ces pages.

Précisément Eternals, le film que Marvel a au coin de la rue, a été la nouvelle victime de cette pratique (via). Les utilisateurs d’IMDB ont saisi le profil de la bande pour attribuer des étoiles basses et laisser des commentaires négatifs. La raison? Les fans ne sont pas d’accord pour dire que le film de Chloe Zhao a trouvé un espace pour faire une représentation LGBTQ avec certains de ses personnages.

Le personnage en question est joué par l’acteur Brian Tyree Henry, qui dans le récit du film est ouvertement homosexuel. Son personnage Phastos entretient une relation de longue date avec un autre homme humain qu’il doit abandonner une fois que sa responsabilité d’éternel l’appelle à s’unir avec ses compagnons pour tenter de défendre la Terre. Bien sûr, son histoire sera marquée par les décisions, la responsabilité et l’amour profond qu’il éprouve pour un partenaire qu’il doit laisser derrière lui.

Eternals n’est pas encore sorti et a à peine été vu par une poignée de critiques, mais les fans sont déjà en désaccord, qualifiant le film de tentative forcée de plaire à la communauté Woke. Ils condamnent même Marvel Studios pour avoir permis que quelque chose comme cela se produise et recommandent que personne ne vienne voir le film.

L’une des critiques trouvées sur IMDB dit que « s’il y avait une médaille pour les éveillés et les médiocres », Eternals la gagnerait certainement. Cela ne fait que souligner les qualités d’Angelina Jolie et son allure en tant que sauvetage de tout le film. Mais certains sont même allés plus loin en s’assurant que Marvel ne cochait que des cases pour « bien paraître »:

« Ça pue. Totalement méconnaissable des bandes dessinées. Tout ce que vous faites est de cocher toutes les cases sur le réveil d’Hollywood. Cela semble être le but. Ne racontez pas d’histoires. Mais ce n’est pas surprenant de nos jours. Ne gaspillez pas votre argent. Ça ne vaut pas la peine ».

Chloe Zhao avait précédemment révélé que l’idée d’inclure un personnage LGBT dans Eternals existait avant qu’elle ne reprenne le film. La relation de Phastos avec son mari et le petit garçon qu’ils élèvent tous les deux était une partie très importante de la motivation de son personnage, donc au final c’est un élément important de l’histoire, plutôt qu’une case à cocher. .

« Évidemment, [Phastos] perdu foi en nous [los humanos] Pour certaines très mauvaises choses que nous avons faites Ensuite, elle a dû arrêter de nous regarder dans son ensemble et regarder une personne dont elle tombe amoureuse, et un enfant, pour retrouver le visage de l’humanité », a commenté le réalisateur. « C’est comme si on allumait les infos et qu’on pensait que c’était complètement inutile. [Pero] puis nous rentrons à la maison, nous regardons notre amant et notre fils et nous disons : « Eh bien, cela vaut vraiment la peine de se battre pour cela. »

Auparavant, le film avait également soulevé quelques sourcils lorsque l’un des membres de la distribution avait révélé que Eternals serait le premier film Marvel à montrer un baiser entre deux hommes. Il a même raconté que lors du tournage de cette scène, de nombreuses personnes ont versé quelques larmes sur le plateau en raison de l’importance historique du moment.

«C’est un baiser très beau et très émouvant. Tout le monde a pleuré sur le plateau », a déclaré Hazz Sleiman, qui joue le mari de Phastos. «Pour moi, il est très important de montrer à quel point une famille queer peut être aimante et belle. Brian Tyree Henry est un acteur incroyable et il a apporté beaucoup de beauté à cette partie. À un moment donné, j’ai vu un enfant dans leurs yeux, et je pense qu’il est important que le monde se souvienne que tous les membres de la communauté queer étaient des enfants à un moment donné. On oublie ça parce qu’on est toujours conçu comme sexuel ou rebelle. Nous oublions de nous connecter avec la partie humaine.

Pour le moment, le site IMDB a retiré la possibilité de noter le film pour éviter le bombardement de fausses critiques. L’option sera probablement activée une fois que le film sera encore plus proche de la sortie. Eternals fera sa première le 3 novembre dans les cinémas de notre pays.

