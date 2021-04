Eternals et Godzilla Vs. Kong Star Brian Tyree Henry réfléchit à se voir enfin et à d’autres POC dans ces rôles à succès

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

C’est magnifique de se sentir vraiment vu sur grand écran. Non seulement cela aide le public à s’immerger dans les superproductions qu’il vit, mais dans le cas d’acteurs comme Brian Tyree Henry, c’est aussi une joie quand il s’agit de décrocher des rôles importants. Comme Henry lui-même a récemment accumulé des opportunités comme le méga hit Godzilla contre Kong et Marvel’s Eternals sur son CV, il a pris le temps de réfléchir à la façon dont cela l’a affecté et sa carrière.