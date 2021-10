Eternals livre un paradoxe hilarant avant même qu’il ne soit sorti

Oubliez Spider-Man : No Way Home. Eternals est le film MCU le plus ambitieux de Marvel de l’année. Le film présentera les plus anciens super-héros du MCU : The Eternals. Ils se sont cachés dans l’ombre, interdits d’intervenir à moins que les Déviants ne soient impliqués. Nous le savons grâce aux bandes-annonces et aux divers clips promotionnels et featurettes publiés par Marvel. Et Marvel a fait la promotion du film à un rythme rapide ces derniers jours. La campagne marketing du film bat son plein avant la date de sortie du 5 novembre, et Marvel souhaite que le public commence à se renseigner sur les 10 super-héros qui apparaîtront dans le film.

Grâce à ces vidéos, nous obtenons un paradoxe hilarant que tout le monde peut apprécier sans que cela gâche l’action du film. Si, cependant, vous êtes le genre de fan de Marvel qui ne regarde pas les bandes-annonces, les publicités télévisées ou les vidéos de featurette, alors vous voudrez peut-être éviter celui-ci aussi.

Eternals a un gros « problème »

Comme nous l’avons expliqué dans nos précédents Eternals, le film a un gros « problème ». C’est le premier film Marvel à présenter 10 héros à la fois – 11 si vous comptez Dane Whitman (Kit Harington). Eternals est une aventure de la taille d’un Avengers en ce qui concerne la portée de l’histoire, le nombre de héros et la distribution de l’ensemble. Mais contrairement à tout film croisé, nous n’avons pas encore rencontré les Eternals.

Il n’y a pas d’autre moyen de présenter ce groupe. Contrairement aux Avengers, ces super-héros partagent la même histoire et la même histoire d’origine. Et Marvel a essayé de transmettre ce message via son marketing jusqu’à présent. Il abordait une partie de l’histoire des Éternels et répondait à notre question la plus urgente : que faisaient les Éternels alors que Thanos (Josh Brolin) détruisait l’univers ?

Thanos est aussi un Éternel, donc l’Éternel de la Terre doit le connaître. Après tout, ils gardent cette planète depuis 7 000 ans. Et les bandes-annonces ont expliqué pourquoi les Eternals n’interviennent pas. Ils ne combattent que les Déviants, comme les Célestes leur avaient demandé. Il est interdit aux Éternels d’aider la race humaine de toute autre manière.

Scène de la nouvelle vidéo promotionnelle de Marvel pour Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Le paradoxe dans les vidéos promotionnelles de Marvel’s Eternals

Les Éternels sont une grande famille, mais ils sont séparés depuis des centaines d’années. Ils ont tout regardé depuis la ligne de touche alors que les attaques des Deviants disparaissaient. Les bandes-annonces indiquent clairement que la menace à venir est si dangereuse pour la race humaine que les Eternals sont prêts à rompre leur promesse et à lutter contre la nouvelle vague de déviants.

Dans le processus, les super-héros dispersés devront « s’assembler », ce qui est en fait quelque chose que Ikaris (Richard Madden) dit dans les vidéos que Marvel a déjà publiées. Ce n’est qu’un rappel aux Avengers. Le film suivra donc cette famille dysfonctionnelle essayant de se remettre ensemble pour un combat massif.

Nous allons découvrir tous ces personnages et voir comment ils se sont installés sur la planète. L’un d’eux est l’inventeur du groupe, Phastos (Brian Tyree Henry), et le premier super-héros gay du MCU. Il se trouve qu’il est marié à un humain, et ils ont au moins un enfant ensemble.

Vous avez besoin de tout ce contexte pour comprendre l’incroyable paradoxe que Marvel a produit. Lorsqu’il rencontre Ikaris (Richard Madden) pour la première fois, l’enfant reconnaît le super-héros – rappelez-vous, c’est un monde qui compte des super-héros depuis une quinzaine d’années. L’enfant dit à Phastos qu’Ikaris est « Superman, avec la cape ».

« Et vous tiriez des rayons laser de votre œil », dit le gamin avec de l’excitation dans la voix.

Ikaris (Richard Madden) s’effondre dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Ce n’est pas le premier paradoxe hilarant de Marvel

Juste comme ça, Marvel a créé Superman canon dans le MCU. Seulement, Superman n’est pas un héros puissant qui pourrait aider les Avengers. C’est un personnage de bande dessinée dans un monde qui a de vrais héros, les Avengers.

On ne sait pas pourquoi Marvel voulait cet élément particulier dans l’histoire. Et tout est délibéré dans ces scripts. Mais la présence de Superman signifie que DC Comics est canon dans le MCU. Tout comme Star Wars. Cela signifie-t-il qu’il existe également un univers Marvel de bandes dessinées ?

Nous avons vu des paradoxes hilarants ou passionnants dans les précédents films Marvel. Comme lorsque nous avons réalisé que Peter Parker (Tom Holland) devrait voir la ressemblance entre Nick Fury (Samuel L. Jackson) et l’acteur Windu du MCU. Ou le camée Captain Marvel de feu Stan Lee alors qu’il répétait lui-même pour un rôle dans le film Mallrats. Ce camée aurait peut-être laissé entendre qu’il y avait des bandes dessinées Marvel dans le MCU.

Eternals ouvre ses portes le 5 novembre, ce qui signifie que vous pourrez voir de nombreuses vidéos promotionnelles présentant les héros. La dernière featurette, avec la mention Superman, suit ci-dessous.