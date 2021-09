‘Eternals’ ne viendra pas à Disney Plus dans les cinémas, de nouvelles allégations de fuite

Plus tôt cette semaine, nous nous demandions si Eternals respecterait son calendrier de sortie actuel. L’énorme projet Marvel a connu sa juste part de retards pendant la pandémie. Disney et Marvel l’ont finalement repoussé au 5 novembre 2021. Le plan pour Eternals était de lui donner une sortie régulière en salles. Cela signifiait que le film ne sortirait pas sur Disney Plus le même jour que les cinémas. La pandémie s’est ensuite aggravée aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux. Nous avons vu de plus en plus de spéculations selon lesquelles Disney et Marvel pourraient retarder la sortie d’Eternals. Ou le film pourrait obtenir une sortie hybride comme Black Widow.

Meilleure offre du jour Cette friteuse à air intelligente est incroyable et elle fonctionne même avec Alexa – obtenez-la au prix le plus bas d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le scandale de la veuve noire

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré peu de temps après que le scandale Scarlett Johansson se soit répandu dans le public que l’expérience Shang-Chi aiderait Disney à décider quoi faire des versions suivantes comme Eternals.

Black Widow s’est avéré être le plus grand lancement de film de la pandémie. Disney Plus a contribué une part importante des revenus. Disney était ravi de la performance Premier Access à la mi-juillet. Black Widow a été le premier film où Disney a révélé des ventes en streaming.

Mais la sortie hybride de Black Widow a également mis au jour le conflit massif entre Disney et la star de Black Widow Scarlett Johansson. L’actrice a poursuivi Disney, alléguant que le studio avait rompu le contrat en optant pour une sortie jour et date. Disney a traité la question tout sauf avec élégance, montrant que Chapek était moins intéressé à jouer gentil avec talent. Les revenus de Disney Plus semblaient cependant être une priorité.

Le chef de Marvel, Kevin Feige, a déclaré lors de la première du tapis rouge de Shang-Chi qu’il préférerait que Eternals ait une première uniquement en salle. À l’époque, le nombre de cas de coronavirus était déjà en augmentation, certains studios envisageant des retards. Depuis la mi-août, nous avons assisté à de tels mouvements, Top Gun: Maverick étant l’un des gros titres de 2021 repoussé à 2022.

Eternals ne va pas à Disney Plus Premier Access

Mais alors l’expérience de Shang-Chi a été un succès. Le film a livré de nouveaux records de pandémie pour Marvel. Il n’a pas battu le week-end d’ouverture de Black Widow, qui comprenait les ventes de Disney Plus. Mais Shang-Chi a rapporté près de 95 millions de dollars au cours du week-end de quatre jours de la fête du Travail.

Matthew Belloni, ancien de The Hollywood Reporter, a déclaré dans sa newsletter que Marvel’s Eternals obtenait une sortie exclusive en salles. Chapek a apparemment pris sa décision après le succès de Shang-Chi :

Après que le PDG de Disney, Bob Chapek, ait essentiellement osé Shang-Chi se produire dans les théâtres pendant le week-end de la fête du Travail, et cela a rapporté 94 millions de dollars au niveau national, il ne pouvait pas mettre Eternals sur Disney [Plus] jour et date, non? On m’a dit que Chapek et le chef de la distribution Kareem Daniels ont pris leur décision sur le sort du film de novembre et qu’il recevra en effet une sortie exclusive en salles. (Disney a refusé de commenter.) Kevin Feige de Marvel et les agents d’Angelina Jolie peuvent expirer maintenant.

Cependant, Disney n’a pas encore fait d’annonce officielle.

Spider-Man: No Way Home mis à part le buzz, Eternals est le projet Marvel le plus ambitieux et le plus excitant de l’année. Il comprend une équipe de 10 super-héros inédits dans les films MCU. De plus, il y a un onzième personnage qui deviendra un héros sur la route. En plus de la grande distribution d’Eternals, nous aurons également la vision cinématographique de la lauréate d’un Oscar Chloé Zhao, qui a à la fois écrit et réalisé le film.

Les fans de Marvel qui cherchent à sauter les salles dans un avenir prévisible doivent savoir que Eternals devrait atteindre Disney Plus 45 jours après ses débuts en salles. Cela signifie que le film atterrira probablement sur le service de streaming de Disney d’ici la fin de 2021.