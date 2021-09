Eternals serait l’un des films les plus longs du MCU .

Beaucoup de gens partagent l’opinion que les films de super-héros sont tout simplement trop longs de nos jours, mais cela dépend entièrement à la fois des préférences personnelles et du fait que l’histoire racontée justifie ou non une durée aussi exorbitante.

L’univers cinématographique Marvel Éternels raconte une saga cosmique tentaculaire qui s’étend sur des milliers d’années, avec l’intrigue devant introduire et établir plus d’une douzaine de nouveaux personnages, expliquer pourquoi ils sont restés cachés dans l’ombre pendant si longtemps, positionner les Déviants comme des menaces dignes et se lier à la récit global de la phase quatre.

C’est beaucoup de travail lourd, il ne devrait donc pas être surprenant que Eternals soit présenté comme l’un des versements les plus abrutissants de la franchise. Selon Kino Metro, un bulletin de cinéma russe qui révélait auparavant les temps d’exécution de Halloween Kills et The Last Duel avant qu’ils ne soient officialisés, l’épopée de Chloé Zhao dure 156 minutes.

Si cela s’avère exact, alors Éternels sera le deuxième derrière Avengers: Endgame dans l’histoire du MCU et la plus longue sortie autonome de loin devant Captain America: Civil War, qui dure 147 minutes. Si nous obtenons deux heures et demie de film, alors espérons que la qualité est là pour avoir le public sur le bord de leurs sièges tout au long.