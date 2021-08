“Eternals” sort une bande-annonce et c’est génial, Marvel revient | INSTAGRAM

Il y a quelques mois le premier teaser pour Eternals a été présenté, mais il n’a pas clarifié grand chose sur ce nouveau projet de merveille, un film qui deviendra un autre grand succès et on peut presque l’assurer quand on voit ça nouvelle bande-annonce qui a été publié il y a quelques heures.

Cette vidéo avance déjà sur les détails de l’intrigue qu’elle abordera, précisant que les temps des luttes entre les espaces Ils ne sont pas finis et ils arriveront même avec plus d’énergie que jamais.

Ce sont 10 personnages ancestraux qui seront interprétés par d’excellents acteurs et actrices, parmi lesquels : Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Ma Dong-seok, Lia McHugh et Barry Keoghan, qui sont déjà montrés jouant leurs rôles et également dans une publicité spectaculaire avec de multiples images de couverture qui enthousiasment déjà le public Marvel

Mais nul doute que cette nouvelle bande-annonce montre qu’elle aura un ton familier, avec beaucoup d’humour, de grandes stars de la série et des luttes cosmiques.

Il est plus que certain que le film sera très divertissant et son intrigue aborde ce qui se passe après le claquement de Thanos et le retour de la moitié de la planète après la victoire des vengeurs.

Les choses ne pouvaient plus rester en paix, donc un nouveau combat est attendu qui implique la mythologie classique de l’Éternel et un combat éternel avec une faction appelée «les Déviants».

Il y a un nouveau méchant que nous avons déjà pu observer et tout semble indiquer qu’il s’agit de Galactus. Ce méchant mythique des quatre fantastiques a été partiellement présenté dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie où il a été vu quelques instants mais avec une apparence très différente.

Il semble qu’il ait été décidé de changer l’origine de ce colosse, cependant, rien n’a été mentionné sur son nom, il pourrait encore s’agir d’un autre nouveau méchant à vaincre pour éviter plus de tragédies.

D’autres théories ont également été générées selon lesquelles il pourrait s’agir d’un autre personnage, cependant, nous devrons attendre de voir quelle est la réalité derrière tous ces mystères que la bande-annonce contient et qu’elle n’est venue que pour nous exciter et faire commencer ses fans à faire théories sur ce qui peut arriver.