‘Eternals’ voit 70 millions de dollars + le week-end d’ouverture après 30 millions de dollars prévus vendredi – Report Door

Vendredi midi : Disney’s Eternals se dirige vers un vendredi de 30 millions de dollars, y compris les avant-premières de 9,5 millions de dollars d’hier soir. Étant donné que vendredi est généralement autour de 40% du week-end, cela placera le film réalisé par Chloe Zhao dans la fourchette de 70 à 75 millions de dollars par rapport à ce que nous avons imaginé. Encore une fois, tout cela pourrait fluctuer à la hausse ou à la baisse d’ici samedi matin.

Les fans continuent-ils à sortir pour ce titre MCU Phase 4 qui fait partie intégrante de leur scénario multi-univers présenté dans Shang-Chi et Loki et WandaVision de Disney +? Les scores d’audience étaient bas hier soir de la part du fervent ensemble de Marvel; nous verrons comment CinemaScore fait ce soir. À l’époque pré-pandémique, nous nous plaindrions que c’est un titre Marvel qui est sous-performant, cependant, l’exposition ne se plaint pas. Il y a plus à venir cette saison des vacances, et Sony/Marvel/Disney’s Spider-Man: No Way Home qui aura des camées de Doctor Strange et d’autres de l’ancien univers Sam Raimi Spider-Man devrait faire exploser les toits des cinémas en décembre .

Tenez également compte du fait que pour un morceau de Marvel IP plus profond, il s’agit d’un très long film. C’est une chose d’avoir un final comme Avengers : Endgame à 3 heures et 1 minute, mais quelque chose de nouveau ? À 2 heures et 37 minutes, Eternals est plus long que Black Panther (2:14), Captain Marvel (2:03) et Guardians of the Galaxy (2:01) et même les précédents titres MCU de novembre, Thor Ragnarok (2:10 ), Docteur Strange (1:55) et Thor : Le Monde des Ténèbres (1:52). Des durées de diffusion plus longues signifient moins de rotations dans les auditoriums, et pendant une pandémie persistante, un court métrage est la clé du succès de BO.

Comme nous l’avons signalé plus tôt, Disney a aligné 100 millions de dollars de partenaires de marketing de marque pour Eternals.

Richard Madden et Gemma Chan dans « Les éternels »

merveille

Mise à jour du vendredi matin : Disney/Marvel’s Eternals, basé sur les personnages de bandes dessinées de Jack Kirby de 1976, a rapporté 9,5 millions de dollars au box-office national jeudi à partir des avant-premières qui ont commencé à 18 heures. juillet (13,2 millions de dollars à partir des séances qui ont commencé à 17 h) et Venom de Sony : Let There Be Carnage (11,6 millions de dollars à partir de 16 h).

C’est un autre excellent résultat qui indique que le rebond continu du cinéma après un mois d’octobre robuste a atteint le meilleur box-office domestique mensuel de la pandémie avec 638 millions de dollars; et un début fantastique alors que nous entrons dans la période de deux mois de cinéma de vacances.

Le jeudi des éternels est également en avance sur Shang-Chi de Disney/Marvel et la légende des dix anneaux, qui a rapporté 8,8 millions de dollars le jeudi soir. Eternals est également légèrement en avance sur les jeudis soirs de novembre pré-pandémiques du MCU pour Doctor Strange (9,4 millions de dollars) et Thor: The Dark World (7,1 millions de dollars).

Comme pour tout film de super-héros, la question est de savoir à quel point Eternals est chargé à l’avant, mais c’est un casse-tête de plus en plus important dans ce cas, car c’est le titre MCU le moins bien évalué à ce jour à 49% pourri – sans oublier qu’il a une durée de 2 heures et 37 minutes. Les mauvaises critiques n’ont pas empêché les films Venom d’atteindre de grandes ouvertures; le premier film a remporté une ouverture nationale de 80,2 millions de dollars et le dernier Venom 2 détient la meilleure ouverture pendant la pandémie avec 90 millions de dollars. Ces deux titres ont reçu des B+ CinemaScores. Déjà, Eternals dans PostTrak d’hier soir a obtenu un faible 75% positif et 3 1/2 étoiles du grand public, et une recommandation de 57%. Les enfants de moins de 12 ans ont mieux noté le film avec quatre étoiles et 90% de positifs, et une recommandation définitive de 65%. La participation du public était de 42 % d’hommes de plus de 25 ans, 22 % d’hommes de moins de 25 ans, 21 % de femmes de plus de 25 ans et 14 % de femmes de moins de 25 ans. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que ces sorties Comscore/Screen Engine changeront tout au long du week-end.

Tracking a Eternals ouvrant plus de 75 millions de dollars dans 4 090 cinémas. Le film réalisé par Chloé Zhao est le quatrième titre MCU à jouer en novembre, les premières ouvertures précédentes étant Thor: Ragnarok (122,7 millions de dollars), Thor: The Dark World (85,7 millions de dollars) et Doctor Strange (85 millions de dollars).

En ce qui concerne la part des avant-premières du jeudi soir dans le BO de la journée d’ouverture, Shang-Chi a représenté 30% de ses 29,5 millions de dollars vendredi, tandis que Thor: The Dark World a représenté 22% de ses 31,89 millions de dollars vendredi. Les aperçus de Doctor Strange ont représenté 29% de ses 32,58 millions de dollars vendredi.

« Dune »

Warner Bros.

Warner Bros et Legendary’s Dune, même s’il était dans les foyers sur HBO Max, a mené au cours de sa deuxième semaine, rapportant 22,5 millions de dollars, en baisse de 58% par rapport à sa première semaine de 53,8 millions de dollars. Le total cumulé de Pic sur deux semaines est de 76,3 millions de dollars après avoir rapporté 1,25 million de dollars jeudi, -34%. Certains rivaux le voient en deçà de 100 millions de dollars au BO national, mais je donne ici le bénéfice du doute à Warner Bros, qui a obtenu le précédent titre pandémique légendaire Godzilla contre Kong au-delà du siècle. Dune perd ses écrans Imax et ses PLF au profit d’Eternals ce week-end. Le redémarrage de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve du roman de Frank Herbert a encore 17 jours sur HBO Max.