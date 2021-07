Étés étouffants : pourquoi Jacobabad au Pakistan a connu une augmentation du niveau de mercure trop sévère pour la tolérance humaine

in

La canicule a touché plusieurs villes le long du tropique en cas de cancer. (Image représentative)

Le temps a été extrêmement mauvais dans la ville aa de la province du Sindh au Pakistan, appelée Jacobabad. Les vagues de chaleur étaient si extrêmes qu’elles ont officiellement dépassé le seuil de température de tolérance humaine, a déclaré un Telegraph. Toujours connue pour ses étés caniculaires, les 2 000 000 habitants de la ville à 52 degrés Celsius, un danger mortel, courent maintenant pour se mettre à l’abri. Jacobabad est devenue la deuxième ville à avoir franchi ce seuil fatal de température après les Emirats Arabes Unis Ras al Khaimah.

Selon les experts du climat, la ville a atteint le sombre jalon, des décennies avant leurs prévisions. Les coupures de courant fréquentes et peu d’accès aux climatiseurs ont aggravé la situation. Des personnes succombant à des accidents vasculaires cérébraux ou à des maladies liées à la chaleur ont également été observées.

Comment Jacobabad a été témoin d’un été aussi torride

Cette région du Pakistan le long de la vallée de l’Indus est extrêmement vulnérable au changement climatique. Étant situé le long du tropique du Cancer, Jacobabad a le soleil au-dessus pendant les mois d’été. De plus, l’air humide de la mer d’Arabie contribue également à l’élévation du niveau de mercure, rendant le temps d’autant plus inconfortable.

La chaleur est plus dangereuse avec des niveaux d’humidité élevés. Les chercheurs mènent une expérience de « température humide » pour souligner l’inconfort de la température avec l’humidité. Une lecture au thermomètre est prise telle quelle (ampoule sèche) puis recouverte d’un linge humide. Bien que la température avec bulbe humide rouge de 35 degrés Celsius, le corps cesse de se refroidir en transpirant, il existe donc des risques de défaillance d’un organe entraînant la mort.

Une température de 52 degrés Celsius peut être mortelle pour les êtres humains, selon une étude menée par Colin Raymong, Tom Matthews et Radley M Horton. La température devrait dépasser les 52 degrés Celsius dans un avenir proche. Cependant, ce n’est pas la première fois que la ville franchit le seuil. Cela s’est produit en juillet 1987, juin 2005, 10 juin et juillet 2012. Le seul répit a été la température n’a oscillé autour du seuil que pendant quelques heures.

Que signifie cette température élevée pour les résidents de Jacocabad

Les habitants de la ville pakistanaise ont très peu de moyens pour faire face à la chaleur étouffante. La plupart d’entre eux appartiennent à des groupes à faible revenu et n’ont pas les moyens d’acheter des climatiseurs. Certains choisissent de migrer vers Karachi ou Quetta, pendant les mois d’été particulièrement chauds. Tandis que d’autres optent pour des panneaux solaires pour éviter les coupures de courant. Les marchés de Jacobabad vendent des ventilateurs, des glacières low-tech, de la glace à bas prix.

De l’autre côté, Has al Khaimah est une ville riche des Émirats arabes unis, ne manque pas d’électricité et les résidents ressentent donc à peine l’effet lorsqu’ils sont à l’intérieur de leurs maisons.

Autres pays à température dangereusement élevée

Certaines parties de la côte orientale de l’Inde et du nord-ouest de l’Inde enregistrent également des températures supérieures à 31 degrés Celsius (bulbe humide) pendant les mois d’été. Selon IMD, la température augmente régulièrement au fil des saisons. En 2015, les vagues de chaleur qui ont frappé l’Inde et le Pakistan ont fait 4 000 morts. La température annuelle moyenne de l’Inde en 2020 était de 25,78 degrés Celsius

Le golfe de Californie, le sud du golfe du Mexique et la mer Rouge connaissent également des mois d’été extrêmes, selon l’étude.

