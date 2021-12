J’encadrais un directeur commercial hors pair. Elle est engagée envers son équipe et améliore la performance de chaque membre de l’équipe. Elle se soucie profondément de chacun d’eux et de leur réussite. Elle coache chaque personne, ayant une approche très disciplinée dans l’exploitation des données et de leur façon de travailler.

Elle m’a tendu la main en disant : « Dave, je pense que je fais ce qu’il faut en travaillant avec mon équipe, mais cela ne semble pas fonctionner. D’une manière ou d’une autre, je ne me connecte pas.

Sa situation n’est pas inhabituelle. Je vois des gestionnaires à tous les niveaux qui essaient de faire les bonnes choses avec leurs employés et leurs organisations, mais d’une manière ou d’une autre, ils ne se connectent pas.

Leurs évaluations des personnes et des situations sont correctes. Ils investissent du temps dans le coaching (au moins en essayant de) coacher leur personnel. Ils semblent faire toutes les bonnes choses, mais cela ne fonctionne toujours pas.

Le défi est, trop souvent, de se concentrer sur ce qui doit être fait. Nous examinons les possibilités pour nos employés de s’améliorer et de grandir. Mais ce qui nous manque, c’est la façon dont nous communiquons et engageons la personne dans ces discussions de coaching. En conséquence, nous faisons peut-être les bonnes choses, mais nous ne les faisons pas de la bonne manière, c’est-à-dire d’une manière qui nous permet de communiquer efficacement avec nos gens.

Chacun de nous a des styles de comportement ou de communication différents. Bien que ce que nous disons soit juste, la façon dont nous le disons, ou la façon dont les autres l’entendent, entrave la capacité de communiquer et de se connecter. Quel que soit le canal que nous utilisons – une conversation F2F ou virtuelle, un e-mail, un SMS, si nous ne communiquons pas d’une manière que la personne que nous essayons d’atteindre puisse « entendre », nous n’obtiendrons pas de résultats.

De même, notre propre style de communication/comportement entrave notre capacité à vraiment comprendre ce que les autres essaient de dire.

Par exemple, je suis un auditeur très impatient. J’ai tendance à être très direct (peut-être trop), j’aime que les gens aillent droit au but. Je m’impatiente avec une grande partie de la partie « sociale » des conversations que j’ai. J’ai tendance à être axé sur les faits. Parfois, je pense que je pourrais être l’incarnation de « Joe vendredi », dans l’ancienne série télévisée « Dragnet ». « Juste les faits….. »

Il y a quelques années, le vice-président des opérations commerciales de mon équipe s’est assis pour me rencontrer. Elle a dit : « Dave, j’ai enfin appris à te parler. Je dois juste vous donner les puces….. » Elle avait eu du mal à me faire comprendre certains problèmes. Autant elle a essayé de me faire comprendre et de l’aider à les résoudre, jusqu’à ce qu’elle ait cette idée, nous n’étions pas connectés très efficacement.

Dans un certain sens, nous pourrions penser à ce problème de « connexion » comme si nous parlions chacun une langue différente que l’autre ne comprend pas. Si chacun de nous ne peut pas trouver un moyen de communiquer d’une manière que nous comprenons tous, nous ne parvenons pas à nous connecter et à conduire le changement.

Nos styles de communication/comportement ont un impact sur la façon dont nous nous connectons avec les autres. Cela a un impact sur la façon dont nous sommes entendus et sur la façon dont nous entendons. Si nous voulons nous connecter, être entendus et écouter profondément, nous devons être conscients des styles de communication de chaque personne impliquée dans la conversation.

De temps en temps, nous rencontrons des personnes qui sont de « grands communicateurs ». Ils ont cette capacité de « se connecter » avec les gens, de communiquer efficacement de manière à ce que les personnes avec lesquelles ils parlent comprennent et d’entendre ce qui est réellement prévu par ces personnes. Ces personnes sont très agiles dans leur capacité à comprendre l’impact des styles de communication et de comportement.

Si nous voulons nous connecter efficacement, que ce soit avec nos employés, nos pairs, nos propres managers ou nos clients, nous le faisons lorsque nous comprenons à la fois notre propre style de communication et celui de ceux avec qui nous essayons de nous connecter. Peu importe à quel point ce que nous essayons de communiquer peut être « juste », à moins que nous ne nous connections d’une manière qui puisse être comprise et intériorisée par les autres, nous ne nous connectons pas et ne communiquons pas.

Épilogue: Le vice-président des opérations de vente était Betsy. La révélation de Betsy a été l’un des retours les plus importants que j’ai reçus au cours de ma carrière. Cela m’a forcé, d’une manière très désinvolte, à reconnaître à quel point je manquais à mes propres communications. Merci Betsy !

Auteur : Dave Brock

Suivez @davidabrock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et à exécuter des affaires… Voir le profil complet ›